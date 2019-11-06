"Челси" готов продать Педро и Жиру в январе
"Челси" готов выслушать предложения насчет вингера Педро и нападающего Оливье Жиру в зимнее трансферное окно.
Ни Педро, ни Жиру нет места в планах главного тренера Фрэнка Лэмпарда на этот сезон, вдобавок у обоих остается только полгода по действующим контрактам.
Начиная с января, Педро и Жиру смогут свободно вести переговоры с зарубежными клубами, чтобы в конце сезона уйти свободными агентами, однако боссы "Челси" предпочли бы поступить иначе.
Расставание с Педро и Жиру в январе позволит "синим" не только получить определенную компенсацию, но и сберечь зарплату игроков за полгода.
Как сообщает The Telegraph, 33-летний Жиру, отметившийся только одним появлением в старте при Лэмпарде, вызывает большой интерес со стороны французских клубов, а также "Кристал Пэлас" и "Вест Хэма".
06.11.2019 21:00
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Педро пока не желательно сливать, имхо для раздевалки полезен такой опытный и титулованный мамонт, да и характер боевитый у него, до лета бы оставить
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Красиво. Заместо Педро санчо.
Заместо алонсо чилуэла.
Камон красиво.
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