"Челси" готов продать Педро и Жиру в январе

Оливье Жиру и Педро "Челси" готов выслушать предложения насчет вингера Педро и нападающего Оливье Жиру в зимнее трансферное окно.

Ни Педро, ни Жиру нет места в планах главного тренера Фрэнка Лэмпарда на этот сезон, вдобавок у обоих остается только полгода по действующим контрактам.

Начиная с января, Педро и Жиру смогут свободно вести переговоры с зарубежными клубами, чтобы в конце сезона уйти свободными агентами, однако боссы "Челси" предпочли бы поступить иначе.

Расставание с Педро и Жиру в январе позволит "синим" не только получить определенную компенсацию, но и сберечь зарплату игроков за полгода.

Как сообщает The Telegraph, 33-летний Жиру, отметившийся только одним появлением в старте при Лэмпарде, вызывает большой интерес со стороны французских клубов, а также "Кристал Пэлас" и "Вест Хэма".


Метки Жиру, Педро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. stamford-bridge 06.11.2019 21:36 # stamford-bridge
    Педро пока не желательно сливать, имхо для раздевалки полезен такой опытный и титулованный мамонт, да и характер боевитый у него, до лета бы оставить

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  2. thegodfather 06.11.2019 21:18 # thegodfather
    Красиво. Заместо Педро санчо.
    Заместо алонсо чилуэла.
    Камон красиво.

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