"Челси" готов продать Педро и Жиру в январе

"Челси" готов выслушать предложения насчет вингера Педро и нападающего Оливье Жиру в зимнее трансферное окно.

Ни Педро, ни Жиру нет места в планах главного тренера Фрэнка Лэмпарда на этот сезон, вдобавок у обоих остается только полгода по действующим контрактам.



Начиная с января, Педро и Жиру смогут свободно вести переговоры с зарубежными клубами, чтобы в конце сезона уйти свободными агентами, однако боссы "Челси" предпочли бы поступить иначе.



Расставание с Педро и Жиру в январе позволит "синим" не только получить определенную компенсацию, но и сберечь зарплату игроков за полгода.



Как сообщает The Telegraph, 33-летний Жиру, отметившийся только одним появлением в старте при Лэмпарде, вызывает большой интерес со стороны французских клубов, а также "Кристал Пэлас" и "Вест Хэма".