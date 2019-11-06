"Арсенал" упустил победу в Португалии

Шкодран Мустафи "Арсенал" снова упустил победу, ведя в счете, на сей раз позволив отыграться португальской "Витории" — 1:1.

В первом тайме "Арсенал" не создал проблем голкиперу "Витории" и лишь мог похвастать более-менее уверенным контролем мяча, пускай и на удалении от ворот.

Впервые "канониры" пробили в створ только на 80-й минуте, когда Николя Пепе навесил со штрафного, а открывшийся возле дальней штанги Шкодран Мустафи пробил головой — 0:1.

Увезти победу при такой игре для гостей было бы большой удачей, но как раз везение отвернулось от команды Унаи Эмери, потому что в компенсированное время Бруно Дуарте при попустительстве защитников нанес удар в падении через себя — 1:1.

Несмотря на потерю очков, "Арсенал" остался во главе Группы F. Вместе с тем серия "канониров" без побед увеличилась до четырех матчей.

"Витория" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 1:1 (0:0)

Голы: Дуарте 90 — Мустафи 80.

"Арсенал": Мартинес, Папастатопулос, Холдинг, Мустафи, Мэйтланд-Найлс, Себальос (Гендузи 54), Уиллок (Торрейра 78), Тирни, Пепе, Мартинелли, Сака (Лакасетт 65).


Метки Арсенал, Витория Гимарайнш, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2019 20:50

Количество просмотров Просмотров: 1587

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. tyhonovecky 06.11.2019 22:18 # tyhonovecky
    Состав КОРОЛЕЙ

    XI | Эдерсон, Канселу, Фернандиньо (К), Отаменди, Менди, Гюндоган, КДБ, Бернарду, Марез, Стерлинг, Жезус

    Запасные | Браво, Уокер, Стоунз, Агуэро, Анхелиньо, Гарсия, Дойл

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  2. billy-bones 06.11.2019 22:06 # billy-bones
    Единственная кандидатура ради которой можно выходить на рынок - Кулибали. А то опять накупят Дзаппакост за 30 лямов и будут с довольными ёблами сидеть пердеть.

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  3. ba-29 06.11.2019 22:02 # ba-29
    Палыч с бичами унижает сосарри с киштианусом

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  4. spart19an 06.11.2019 21:56 # spart19an
    Арсенал и спустя 5 лет - гавно. Ясна. Продам акк

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  5. re--animator 06.11.2019 21:44 # re--animator
    В очко вые6аны караси вислоухие

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  6. re--animator 06.11.2019 21:31 # re--animator
    Мустафы показывает ухо в которое его вые6али

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  7. chronicle 06.11.2019 21:21 # chronicle
    Мдааа
    Чурка микаэла напридумала стори
    Просто дырявый турецкий лаваш

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  8. mufc1994 06.11.2019 21:18 # mufc1994
    Старую синьору е6ут и не щадят её дряхлое очко))

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  9. mixmaster 06.11.2019 21:11 # mixmaster
    Эмериаут все ближе

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  10. zheka000000 06.11.2019 21:11 # zheka000000
    «Челси» сохраняет интерес к 22-летнему крайнему защитнику «Лестера» Бену Чилуэллу.

    Ожидается, что Маркос Алонсо покинет клуб.

    [Telegraph]

    Лэмпи <3
    Боже, какой же топчик!

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  11. chelsea-super 06.11.2019 21:09 # chelsea-super
    Арсенал в своем стиле.

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  12. ttbb44 06.11.2019 21:09 # ttbb44
    То что сотворил голкипер сборной России по футболу при полном стадионе в Москве, безусловно, войдёт в аналы истории. Идеальный мэм Лиги чемпионов сезона 19/20.

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  13. only--liverpool 06.11.2019 21:08 # only--liverpool
    ехехехехехе

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  14. naby-keita 06.11.2019 21:06 # naby-keita
    Loco
    yaxxaxaxa
    Еще и Ремзи забил в новости ггшников))

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  15. sayedbakiev 06.11.2019 21:03 # sayedbakiev
    хуже ггшников только ххоххлы.

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  16. slash-lfc 06.11.2019 21:00 # slash-lfc
    Лохомотив ахахахахахахахаха.

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  17. mikkiynwa 06.11.2019 20:58 # mikkiynwa
    Артур, лично к тебе вопрос.

    Ты бы будь владельцем ЛФК в конце сезона продал бы Салаха?

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  18. mikkiynwa 06.11.2019 20:58 # mikkiynwa
    Конте, кстати, Европейский неудачник.

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  19. wengerrrro 06.11.2019 20:57 # wengerrrro
    4 матч подряд ведем и не выигрываем. эмери аут

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  20. liverfun 06.11.2019 20:56 # liverfun
    хуя, лига европы уже началась. аснл вроде и так спокойно выходит с 1 места, так что на эту ничью должно быть пох, вот с лестером нужна будет игра и результат

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