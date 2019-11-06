"Арсенал" упустил победу в Португалии
"Арсенал" снова упустил победу, ведя в счете, на сей раз позволив отыграться португальской "Витории" — 1:1.
В первом тайме "Арсенал" не создал проблем голкиперу "Витории" и лишь мог похвастать более-менее уверенным контролем мяча, пускай и на удалении от ворот.
Впервые "канониры" пробили в створ только на 80-й минуте, когда Николя Пепе навесил со штрафного, а открывшийся возле дальней штанги Шкодран Мустафи пробил головой — 0:1.
Увезти победу при такой игре для гостей было бы большой удачей, но как раз везение отвернулось от команды Унаи Эмери, потому что в компенсированное время Бруно Дуарте при попустительстве защитников нанес удар в падении через себя — 1:1.
Несмотря на потерю очков, "Арсенал" остался во главе Группы F. Вместе с тем серия "канониров" без побед увеличилась до четырех матчей.
"Витория" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 1:1 (0:0)
Голы: Дуарте 90 — Мустафи 80.
"Арсенал": Мартинес, Папастатопулос, Холдинг, Мустафи, Мэйтланд-Найлс, Себальос (Гендузи 54), Уиллок (Торрейра 78), Тирни, Пепе, Мартинелли, Сака (Лакасетт 65).
06.11.2019 20:50
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Состав КОРОЛЕЙ
XI | Эдерсон, Канселу, Фернандиньо (К), Отаменди, Менди, Гюндоган, КДБ, Бернарду, Марез, Стерлинг, Жезус
Запасные | Браво, Уокер, Стоунз, Агуэро, Анхелиньо, Гарсия, Дойл
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Единственная кандидатура ради которой можно выходить на рынок - Кулибали. А то опять накупят Дзаппакост за 30 лямов и будут с довольными ёблами сидеть пердеть.
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Палыч с бичами унижает сосарри с киштианусом
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Арсенал и спустя 5 лет - гавно. Ясна. Продам акк
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В очко вые6аны караси вислоухие
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Мустафы показывает ухо в которое его вые6али
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Мдааа
Чурка микаэла напридумала стори
Просто дырявый турецкий лаваш
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Старую синьору е6ут и не щадят её дряхлое очко))
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Эмериаут все ближе
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[Telegraph]
Лэмпи <3
Боже, какой же топчик!
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Арсенал в своем стиле.
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То что сотворил голкипер сборной России по футболу при полном стадионе в Москве, безусловно, войдёт в аналы истории. Идеальный мэм Лиги чемпионов сезона 19/20.
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ехехехехехе
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Loco
yaxxaxaxa
Еще и Ремзи забил в новости ггшников))
(ответить)
хуже ггшников только ххоххлы.
(ответить)
Лохомотив ахахахахахахахаха.
(ответить)
Артур, лично к тебе вопрос.
Ты бы будь владельцем ЛФК в конце сезона продал бы Салаха?
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Конте, кстати, Европейский неудачник.
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4 матч подряд ведем и не выигрываем. эмери аут
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хуя, лига европы уже началась. аснл вроде и так спокойно выходит с 1 места, так что на эту ничью должно быть пох, вот с лестером нужна будет игра и результат
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