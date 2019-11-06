"Арсенал" упустил победу в Португалии

"Арсенал" снова упустил победу, ведя в счете, на сей раз позволив отыграться португальской "Витории" — 1:1.

В первом тайме "Арсенал" не создал проблем голкиперу "Витории" и лишь мог похвастать более-менее уверенным контролем мяча, пускай и на удалении от ворот.



Впервые "канониры" пробили в створ только на 80-й минуте, когда Николя Пепе навесил со штрафного, а открывшийся возле дальней штанги Шкодран Мустафи пробил головой — 0:1.



Увезти победу при такой игре для гостей было бы большой удачей, но как раз везение отвернулось от команды Унаи Эмери, потому что в компенсированное время Бруно Дуарте при попустительстве защитников нанес удар в падении через себя — 1:1.



Несмотря на потерю очков, "Арсенал" остался во главе Группы F. Вместе с тем серия "канониров" без побед увеличилась до четырех матчей.



"Витория" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 1:1 (0:0)



Голы: Дуарте 90 — Мустафи 80.



"Арсенал": Мартинес, Папастатопулос, Холдинг, Мустафи, Мэйтланд-Найлс, Себальос (Гендузи 54), Уиллок (Торрейра 78), Тирни, Пепе, Мартинелли, Сака (Лакасетт 65).