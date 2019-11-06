Онана хочет выступать в Премьер-Лиге

Андре Онана Голкипер "Аякса" Андре Онана подтвердил свое желание выступать в Премьер-Лиге.

Сейчас Онана является ключевой фигурой в "Аяксе", которому в прошлом сезоне он помог достичь полуфинала Лиги Чемпионов, а также завоевать титул Эредивизии и Кубок Голландии.

Однако 23-летний камерурнец планирует уйти из "Аякса" на повышение, и в этом отношении его очень привлекает Премьер-Лига.

"Здесь (в Англии) хорошее соревнование, и каждый хочет играть здесь, однако для этого ты должен получить шанс".

"Премьер-Лига — не для каждого, так что посмотрим. Сейчас я в "Аяксе", и я рад быть первым номером".

"Для меня всего важно двигаться вперед. Я не собираюсь оставаться здесь навсегда, но сейчас я сосредоточен на "Аяксе", поэтому пускай так будет и дальше".

"Я счастлив играть за "Аякс". Я рад играть за такой большой клуб, но давайте посмотрим, что случится в конце сезона", — сообщил Онана BBC.


Метки Аякс, Онана

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. yamateh 06.11.2019 20:35 # yamateh
    В статье столько ошибок и подача на отьебись. А по теме нигга вчера выступил лучше чем кепка

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  2. kos9k 06.11.2019 20:07 # kos9k
    в ттх!

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  3. j-silver 06.11.2019 20:04 # j-silver
    На замену кепе пойдет

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