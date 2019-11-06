Сульшер сообщил, сколько покупок может совершить в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб может совершить до двух приобретений в январе, но он не слишком в этом уверен.

До возобновления трансферного окна еще почти два месяца, однако пресса уже сейчас неустанно сватает на "Олд Траффорд" множество игроков — в первую очередь полузащитников и нападающих.



В данный момент у Сульшера есть более важные заботы, нежели трансферы, однако Оле Гуннар заранее обещает, что его клуб не подпишет всех тех игроков, которых упоминают медиа.



"Сейчас приоритет для нас — поставить на ноги травмированных игроков и выйти в следующий этап Лиги Европы".



"Что касается трансферов, мы всегда ищем игроков на долгосрочную перспективу. Возможно, мы никого не купим. Возможно, это будет один. Возможно, новичков будет двое в январе".



"Основные покупки всегда совершаются летом. В январе много больших сделок не заключить", — цитирует Сульшера Goal.