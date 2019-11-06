Сульшер сообщил, сколько покупок может совершить в январе

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб может совершить до двух приобретений в январе, но он не слишком в этом уверен.

До возобновления трансферного окна еще почти два месяца, однако пресса уже сейчас неустанно сватает на "Олд Траффорд" множество игроков — в первую очередь полузащитников и нападающих.

В данный момент у Сульшера есть более важные заботы, нежели трансферы, однако Оле Гуннар заранее обещает, что его клуб не подпишет всех тех игроков, которых упоминают медиа.

"Сейчас приоритет для нас — поставить на ноги травмированных игроков и выйти в следующий этап Лиги Европы".

"Что касается трансферов, мы всегда ищем игроков на долгосрочную перспективу. Возможно, мы никого не купим. Возможно, это будет один. Возможно, новичков будет двое в январе".

"Основные покупки всегда совершаются летом. В январе много больших сделок не заключить", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2019 19:00

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  1. smokekush 06.11.2019 19:08 # smokekush
    Давай бро сливай покпа за 150 лямов и на эти бабки изи можно купить мэддисона даже зимой

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  2. chebrec 06.11.2019 19:04 # chebrec
    50/50

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