Отец Холанда подтвердил желание своего сына выступать в Премьер-Лиге

Эрлинг Бреут Холанд Отец нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда подтвердил, что его сын хочет выступать в Премьер-Лиге.

Накануне 19-летний Холанд забил свой 23-й гол в этом сезоне, отличившись против "Наполи" в Лиге Чемпионов. Столь сумасшедшая результативность привлекла к юному норвежцу интерес крупнейших клубов Европы, включая "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Однако у представителей Премьер-Лиги есть преимущество в борьбе за восходящую звезду, чей отец Аль-Инге Холанд в свое время поиграл в Англии.

"Он был фанатом "Лидса", фанатом "Сити", фанатом "Ноттингем Форест" — где играл я, за ту команду он и болел, но это нормально, когда ты молод. Быть болельщиком и иметь работу в футболе — разные вещи. Но он родился в Лидсе".

"На определенном этапе он бы хотел поиграть в Премьер-Лиге, но я не знаю, когда это произойдет. Мы говорим о тяжелой лиге".

"Пока что его развитие идет с опережением, и сейчас он на более высокой стадии, чем мы думали. Он готов для Премьер-Лиги, но случится это сейчас или позже, мы не знаем", — сообщил Холанд-старший talkSPORT.


Метки Ред Булл, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. karimov-mu 06.11.2019 18:55 # karimov-mu
    Надеюсь, что пахан обиду на МЮ уже не держит.
    Лямов за 30-40 можно его купить, не будет лишним

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  2. januzaj00 06.11.2019 18:46 # januzaj00
    На каждого Холланда найдётся свой Кин

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  3. alexomck 06.11.2019 18:22 # alexomck
    фз, какой-то кот в мешке, заиграет или нет... тот же Ришарлисон уже проверенный в АПЛ молодой топарь.

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  4. mancunia-planet 06.11.2019 18:17 # mancunia-planet
    И даром не сдался этот дядя Стёпа. Квазимода

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  5. wilegend 06.11.2019 18:16 # wilegend
    очередной бендтнер

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  6. gjchancel 06.11.2019 18:06 # gjchancel
    Мешки уже приготовились !

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