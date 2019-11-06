Отец Холанда подтвердил желание своего сына выступать в Премьер-Лиге

Отец нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда подтвердил, что его сын хочет выступать в Премьер-Лиге.

Накануне 19-летний Холанд забил свой 23-й гол в этом сезоне, отличившись против "Наполи" в Лиге Чемпионов. Столь сумасшедшая результативность привлекла к юному норвежцу интерес крупнейших клубов Европы, включая "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



Однако у представителей Премьер-Лиги есть преимущество в борьбе за восходящую звезду, чей отец Аль-Инге Холанд в свое время поиграл в Англии.



"Он был фанатом "Лидса", фанатом "Сити", фанатом "Ноттингем Форест" — где играл я, за ту команду он и болел, но это нормально, когда ты молод. Быть болельщиком и иметь работу в футболе — разные вещи. Но он родился в Лидсе".



"На определенном этапе он бы хотел поиграть в Премьер-Лиге, но я не знаю, когда это произойдет. Мы говорим о тяжелой лиге".



"Пока что его развитие идет с опережением, и сейчас он на более высокой стадии, чем мы думали. Он готов для Премьер-Лиги, но случится это сейчас или позже, мы не знаем", — сообщил Холанд-старший talkSPORT.