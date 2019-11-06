Бенитес объяснил, почему верит в чемпионство "Ливерпуля"

Бывший наставник "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес объяснил, почему в этом сезоне "красные" могут прервать свое 30-летнее ожидание титула.

Последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом Англии еще в 1990 году. С тех пор "красные" несколько раз близко подбирались к титулу — например, в прошлом сезоне они отстали всего на одно очко от взявшего золотые медали "Манчестер Сити".



Сам Бенитес смог выиграть для "Ливерпуля" Лигу Чемпионов, но не Премьер-Лигу, однако Рафаэлю кажется, что сейчас мерсисайдский клуб готов к триумфу и на внутренней арене.



"Когда я прибыл на "Энфилд" в 2004 году, "Ливерпуль" не выигрывал чемпионат 14 лет, а трофей Лиги Чемпионов — 20".



"Исторически они были самым успешным клубом в английском футболе, но они так давно не выигрывали большие трофеи, что стали одержимы этим".



"Даже сейчас, в Китае, когда я сталкиваюсь с фанатами "Ливерпуля", они всегда говорят о том невероятном вечере в Стамбуле и нашей победе над "Миланом" в конце моего первого сезона".



"У них есть и другая огромная одержимость, от которой они могут избавиться в этом сезоне".



"В те времена у нас не было ресурсов, как у "Челси", "Манчестер Юнайтед" и даже "Арсенала". "Манчестер Сити" еще только был на подходе. Мы были близки, но другие были сильнее".



"Нынешняя команда гораздо стабильнее. Почему? Потому что у них гораздо лучше игроки на лавке. Мы могли соперничать с любой командой в отдельно взятом матче, но на протяжении всего сезона?"



"Разница становилась очевидна на дистанции в 10 месяцев. Сейчас "Ливерпуль" может позволить себе потратить 45 миллионов фунтов на игрока, который сидит на лавке, потому что все на поле еще лучше. Мы же обладали игроками, которые стоили по 1.5 миллиона фунтов".



"Хорошо ли идут дела "Ливерпуля"? Да. Обладают ли они отличной командой и отличным тренером? Да. Могут ли они выиграть титул? Да, конечно".



"Почему они могут его выиграть? Потому что они делали правильные вещи в последние годы, и теперь у них есть ресурсы, на которые можно опираться. В этом главная разница", — сообщил Бенитес The Athletic.