Матич готов покинуть "Юнайтед" в январе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич открыт к уходу из клуба в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Матич отметился только двумя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги и суммарно провел на поле 350 минут.



Как утверждает Manchester Evening News, эта ситуация не устраивает Неманью, которого беспокоит дефицит игровой практики перед Евро-2020 следующим летом.



И хотя контракт 31-летнего серба истекает уже в конце сезона, "красные дьяволы" могут автоматически его продлить на 12 месяцев. Это означает, что "Юнайтед" не отпустит Матича за бесценок в январе.



В случае ухода Неманьи в январе "дьяволам" потребуется новый полузащитник, однако в данный момент приоритетной задачей для "Юнайтед" является усиление линии атаки.