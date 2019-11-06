Ришарлисон пополнил список целей "Юнайтед" на январь

"Манчестер Юнайтед" добавил нападающего "Эвертона" Ришарлисона в список своих трансферных целей на январь.

В 11 первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "красные дьяволы" забили только 13 голов, поэтому усиление атакующей игры будет приоритетом главного тренера Оле Гуннара Сульшера при возобновлении трансферного окна.



На "Олд Траффорд" отлично понимают, что игроки их мечты вроде Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" трудно достижимы посреди сезона, особенно в свете сомнительных перспектив попасть в Лигу Чемпионов.



В связи с этим "Юнайтед" обратил внимание на Ришарлисона, который по-прежнему молод и вписывается в философию Сульшера, но одновременно уже обладает определенным опытом выступлений в Премьер-Лиге.



В качестве альтернатив 22-летнему бразильцу "дьяволы" рассматривают Марио Манджукича из "Ювентуса", Эрлинга Бреута Холанда из "Ред Булл" и Муссу Дембеле из "Лиона", сообщает Evening Standard.