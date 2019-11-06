Ришарлисон пополнил список целей "Юнайтед" на январь

Ришарлисон "Манчестер Юнайтед" добавил нападающего "Эвертона" Ришарлисона в список своих трансферных целей на январь.

В 11 первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "красные дьяволы" забили только 13 голов, поэтому усиление атакующей игры будет приоритетом главного тренера Оле Гуннара Сульшера при возобновлении трансферного окна.

На "Олд Траффорд" отлично понимают, что игроки их мечты вроде Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" трудно достижимы посреди сезона, особенно в свете сомнительных перспектив попасть в Лигу Чемпионов.

В связи с этим "Юнайтед" обратил внимание на Ришарлисона, который по-прежнему молод и вписывается в философию Сульшера, но одновременно уже обладает определенным опытом выступлений в Премьер-Лиге.

В качестве альтернатив 22-летнему бразильцу "дьяволы" рассматривают Марио Манджукича из "Ювентуса", Эрлинга Бреута Холанда из "Ред Булл" и Муссу Дембеле из "Лиона", сообщает Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 604

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  1. alexomck 06.11.2019 15:45 # alexomck
    одобряю, но цену не потянут в январе.

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  2. keane16 06.11.2019 15:44 # keane16
    Донное тупое полено, второй нгог, в скузню ему и дорога

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  3. mancunia-planet 06.11.2019 15:16 # mancunia-planet
    Бред. И даром не сдался.

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  4. vyrentz 06.11.2019 15:12 # vyrentz
    Разве что Манджукича

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