Мойес надеется получить работу на уровне Премьер-Лиги

Дэвид Мойес предложил свои услуги клубам Премьер-Лиги и выразил надежду достичь отметки в 1000 матчей за свою тренерскую карьеру.

К своим 56 годам Мойес успел поработать с "Престоном", "Эвертоном", "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад", "Сандерлендом" и "Вест Хэмом", который он покинул в 2018 году.



Дэвид уже более года находится без работы и пока не может сдвинуться с отметки в 919 матчей, однако шотландец все еще надеется найти подходящий вариант трудоустройства.



"Провести 1000 матчей в качестве тренера — это большое достижение".



"К настоящему моменту я провел более 900 матчей как тренер. Есть только два или три тренера, которые провели больше матчей в Премьер-Лиге. У меня их около 500".



"Большую часть своей карьеры я тренировал в Премьер-Лиге, и это тот уровень, на котором я ожидаю получить работу".



"В большинстве своих сезонов в Премьер-Лиге я занимал шестое, седьмое или восьмое место, поэтому я надеюсь снова делать это", — цитирует Мойеса BBC.