Мойес надеется получить работу на уровне Премьер-Лиги

Дэвид Мойес Дэвид Мойес предложил свои услуги клубам Премьер-Лиги и выразил надежду достичь отметки в 1000 матчей за свою тренерскую карьеру.

К своим 56 годам Мойес успел поработать с "Престоном", "Эвертоном", "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад", "Сандерлендом" и "Вест Хэмом", который он покинул в 2018 году.

Дэвид уже более года находится без работы и пока не может сдвинуться с отметки в 919 матчей, однако шотландец все еще надеется найти подходящий вариант трудоустройства.

"Провести 1000 матчей в качестве тренера — это большое достижение".

"К настоящему моменту я провел более 900 матчей как тренер. Есть только два или три тренера, которые провели больше матчей в Премьер-Лиге. У меня их около 500".

"Большую часть своей карьеры я тренировал в Премьер-Лиге, и это тот уровень, на котором я ожидаю получить работу".

"В большинстве своих сезонов в Премьер-Лиге я занимал шестое, седьмое или восьмое место, поэтому я надеюсь снова делать это", — цитирует Мойеса BBC.


Метки Мойес, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2019 14:00

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  1. electric 06.11.2019 14:27 # electric
    Что за алексомск на фото?

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  2. vyrentz 06.11.2019 14:22 # vyrentz
    обратно в Юнайтед, с ним было не на столько плохо

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  3. tigerpool 06.11.2019 14:04 # tigerpool
    Обратно в эвертон

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  4. chr1s8rown 06.11.2019 14:04 # chr1s8rown
    аф подставил .

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