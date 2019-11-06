"Арсенал" готов продать Джаку в январе

"Арсенал" будет готов выслушать предложения насчет полузащитника Гранита Джаки в зимнее трансферное окно.

Выкрикнув фразу "f**k off" в толпу во время своей замены против "Кристал Пэлас", Джака непоправимо испортил отношения с болельщиками "Арсенала" и накануне был официально лишен капитанской повязки.



Однако поступок Гранита может положить конец не только его капитанским полномочиям, но и его карьере в лондонском клубе, как утверждают The Times и Daily Mirror.



На "Эмирейтс" не собираются удерживать подмочившего репутацию игрока, да и у самого Джаки есть повод, чтобы задуматься о смене клуба в зимнее трансферного окно.



Гранит ранен решением "Арсенала" забрать у него повязку и опасается, что теперь окажется на обочине планов главного тренера Унаи Эмери. Джаке совершенно не хотелось бы остаться без игровой практики в преддверии Евро-2020 следующим летом.



Добавим, что с "канонирами" у 27-летнего швейцарца есть рассчитанный до 2023 года контракт, по которому он получает 100 тысяч фунтов в неделю. Если Джака решится покинуть "Арсенал" в январе, то его наиболее вероятным направлением станет Бундеслига, где ранее он выступал за менхенгладбахскую "Боруссию".