Рэшфорд верит, что "Юнайтед" может попасть в топ-4
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд уверен, что его команда может финишировать в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.
Выиграв только три из своих первых 11 матчей в Премьер-Лиге, сейчас "красные дьяволы" занимают 10-ю позицию и находятся уже в 10 очках позади зоны Лиги Чемпионов.
Тем не менее, Рэшфорд все еще надеется совершить рывок и призывает партнеров сосредоточиться на своей игре.
"Попасть в топ-4 будет тяжело, но нет ничего невозможного. Нам не нужно отвлекать свое внимание на какие-либо другие команды — мы играем в свой лучший футбол, когда сосредоточены на себе и стремимся прибавить".
"Это единственный способ для "Манчестер Юнайтед" играть в хороший футбол, и нам нужно придерживаться этого", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.
06.11.2019 12:00
Просмотров: 610
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сульшер верим! Комоне Ман Юнайтед!!!
(ответить)
В этом сезоне вряд ли, только если не через ЛЕ. Но и там заоблачные перспективы у скама
(ответить)
У них в перспективе больше шансов проигрышей, чем вин. Даже с новым тренером и молодняком в составе пенсы будут намного выше
(ответить)
а также он верит что лингард всё таки распродаст все юбки из последней коллекции.
(ответить)
Нет, Рэш. Команда не просто не попадает в топ-4, но даже не зацепится за еврокубки. Нет ни одного объективного фактора, который позволил бы надеется на более менее успешный сезон команды.
(ответить)
Прокекаюсь, пожалуй.
Кек
(ответить)
сейчас еще хайпожор погба вернется, центр станет слабее, и тогда можно в чемпионшипе переконтоваться сезончик, опыта поднабраться
(ответить)
"мы играем в свой лучший футбол" - ну коль так, тогда верить ему никто не запрещает, но реальность не позволит)
(ответить)
3 Лестер 11 23
4 Челси 11 23
10 Манчестер Юнайтед 11 13
===================
Ловите наркомана.
Кстати, интересное совпадение, Милан (тоже как бы черти) идет ровно по такой же дороге что и МЮ:
11 Милан Милан 11 13
Правда, их троллит не мелкий Решфорд, а тренер: "Пьоли: Милан должен верить, что сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий