Рэшфорд верит, что "Юнайтед" может попасть в топ-4

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд уверен, что его команда может финишировать в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

Выиграв только три из своих первых 11 матчей в Премьер-Лиге, сейчас "красные дьяволы" занимают 10-ю позицию и находятся уже в 10 очках позади зоны Лиги Чемпионов.

Тем не менее, Рэшфорд все еще надеется совершить рывок и призывает партнеров сосредоточиться на своей игре.

"Попасть в топ-4 будет тяжело, но нет ничего невозможного. Нам не нужно отвлекать свое внимание на какие-либо другие команды — мы играем в свой лучший футбол, когда сосредоточены на себе и стремимся прибавить".

"Это единственный способ для "Манчестер Юнайтед" играть в хороший футбол, и нам нужно придерживаться этого", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 06.11.2019 12:58 # naby-keita
    Сульшер верим! Комоне Ман Юнайтед!!!

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  2. tigerpool 06.11.2019 12:58 # tigerpool
    В этом сезоне вряд ли, только если не через ЛЕ. Но и там заоблачные перспективы у скама

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  3. beatles-red 06.11.2019 12:50 # beatles-red
    У них в перспективе больше шансов проигрышей, чем вин. Даже с новым тренером и молодняком в составе пенсы будут намного выше

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  4. frisby 06.11.2019 12:45 # frisby
    а также он верит что лингард всё таки распродаст все юбки из последней коллекции.

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  5. empry 06.11.2019 12:32 # empry
    Нет, Рэш. Команда не просто не попадает в топ-4, но даже не зацепится за еврокубки. Нет ни одного объективного фактора, который позволил бы надеется на более менее успешный сезон команды.

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  6. electric 06.11.2019 12:29 # electric
    Прокекаюсь, пожалуй.
    Кек

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  7. liver4ever 06.11.2019 12:12 # liver4ever
    сейчас еще хайпожор погба вернется, центр станет слабее, и тогда можно в чемпионшипе переконтоваться сезончик, опыта поднабраться

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  8. liver4ever 06.11.2019 12:11 # liver4ever
    "мы играем в свой лучший футбол" - ну коль так, тогда верить ему никто не запрещает, но реальность не позволит)

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  9. vyrentz 06.11.2019 12:03 # vyrentz
    3 Лестер 11 23
    4 Челси 11 23

    10 Манчестер Юнайтед 11 13
    ===================

    Ловите наркомана.

    Кстати, интересное совпадение, Милан (тоже как бы черти) идет ровно по такой же дороге что и МЮ:
    11 Милан Милан 11 13

    Правда, их троллит не мелкий Решфорд, а тренер: "Пьоли: Милан должен верить, что сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов"

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