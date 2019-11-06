Рэшфорд верит, что "Юнайтед" может попасть в топ-4

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд уверен, что его команда может финишировать в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

Выиграв только три из своих первых 11 матчей в Премьер-Лиге, сейчас "красные дьяволы" занимают 10-ю позицию и находятся уже в 10 очках позади зоны Лиги Чемпионов.



Тем не менее, Рэшфорд все еще надеется совершить рывок и призывает партнеров сосредоточиться на своей игре.



"Попасть в топ-4 будет тяжело, но нет ничего невозможного. Нам не нужно отвлекать свое внимание на какие-либо другие команды — мы играем в свой лучший футбол, когда сосредоточены на себе и стремимся прибавить".



"Это единственный способ для "Манчестер Юнайтед" играть в хороший футбол, и нам нужно придерживаться этого", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.