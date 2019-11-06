Руни провел первую тренировку с "Дерби"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни приступил к тренировкам с "Дерби".

Напомним, Руни еще в начале августа согласовал 18-месячный контракт с "Дерби", но выступать за свой новый клуб сможет с января.



Руни лишь недавно завершил сезон в МЛС с "Ди Си Юнайтед", и ранее ожидалось, что Уэйн приступит к тренировкам с "баранами" в начале декабря.



Однако Daily Mail стало известно, что 34-летний англичанин решил не терять время даром и накануне провел свое первое занятие на базе "Дерби", причем тренировался в общей группе.



Напомним, что на "Прайд Парк" Руни станет играющим тренером. Уэйн будет не только выходить на поле, но и ассистировать Филлипу Коку.



Добавим, что "бараны" сделают Руни самым высокооплачиваемым игроком в Чемпионшипе. Daily Mail оценивает зарплату Уэйна в 100 тысяч фунтов в неделю, что стало возможно благодаря привлечению спонсора 32Red.