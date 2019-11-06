Руни провел первую тренировку с "Дерби"

Уэйн Руни Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни приступил к тренировкам с "Дерби".

Напомним, Руни еще в начале августа согласовал 18-месячный контракт с "Дерби", но выступать за свой новый клуб сможет с января.

Руни лишь недавно завершил сезон в МЛС с "Ди Си Юнайтед", и ранее ожидалось, что Уэйн приступит к тренировкам с "баранами" в начале декабря.

Однако Daily Mail стало известно, что 34-летний англичанин решил не терять время даром и накануне провел свое первое занятие на базе "Дерби", причем тренировался в общей группе.

Напомним, что на "Прайд Парк" Руни станет играющим тренером. Уэйн будет не только выходить на поле, но и ассистировать Филлипу Коку.

Добавим, что "бараны" сделают Руни самым высокооплачиваемым игроком в Чемпионшипе. Daily Mail оценивает зарплату Уэйна в 100 тысяч фунтов в неделю, что стало возможно благодаря привлечению спонсора 32Red.


Метки Дерби, Руни

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2019 11:00

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  1. klementino 06.11.2019 11:23 # klementino
    Бухич устроили (:

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  2. chebrec 06.11.2019 11:17 # chebrec
    Этот торарик ещё в строю
    Похвально

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  3. tigerpool 06.11.2019 11:01 # tigerpool
    Бля Шреку уже 34, как же сука время летит

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