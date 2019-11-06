Клопп — о победе над "Генком": "Дело сделано"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своей радостью от одержанной победы над "Генком" со счетом 2:1, а также объяснил, почему его команда не может сохранить свои ворота на замке уже восемь матчей кряду.

Несмотря на огромное игровое преимущество над "Генком", подопечные Клоппа заставили своих болельщиков понервничать во вторник вечером. Пропустив быстрый гол, "Генк" отыгрался под занавес первого тайма, реализовав свой первый же момент, а в концовке матча активизировался, пытаясь уйти от поражения.



Однако на данной стадии сезона, в преддверии важнейшего матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", качество игры для Клоппа второстепенно. Юрген рад, что его команда добилась нужного результата и сделала это без потерь.



"Самое важное, что мы победили и никто не травмировался. Результат получился таким, потому что мы не завершали свои моменты так, как могли бы. Это сделало матч достаточно захватывающим и позволило "Генку" оставаться в игре".



"Мы забили славный второй гол, но чем дальше, тем активнее становился соперник, и это обычно дело, когда ты не используешь свои шансы".



"Дело сделано — таков главный вывод матч. Однако в группе еще не все ясно. Мы с самого начала понимали, что это тяжелая группа. Да, теперь мы первые в таблице, но мы лишь хотим быть первыми после заключительного тура. Нам предстоит сыграть еще два тяжелых матча, важных матча. Победы в одном из них может быть достаточно, но сказать это проще, чем сделать, потому что оба матча будут по-настоящему коварными", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Также Юрген высказался по поводу того, что "Ливерпулю" снова не удалось сохранить свои ворота на замке.



"Если честно, я не обеспокоен этим, но, конечно, это не то, чего мы хотим".



"Все пропущенные нами голы были совершенно разными. Все они были разными, так что дело не в слабости обороны — дело в том, чтобы сохранять концентрацию на 100 процентов, а мы этого не делали. Мы знаем это, мы должны поработать над этим, и мы поработаем", — приводит слова Клоппа Daily Mirror.