Прогнозы на матчи среды в еврокубках

В среду в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов сыграют две команды из Премьер-Лиги — "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". "Горожане" отправятся в приятную поездку в итальянский Милан для матча с "Аталантой", а вот "шпорам" придется слетать в Белград к "Црвене Звезде". В этот же день "Арсенал" сразится в Лиге Европы с "Виторией" в Португалии. Прогнозы английских экспертов и статистический разбор матчей — в традиционном материале.





АТАЛАНТА — МАНЧЕСТЕР СИТИ

Среда, 6 ноября, 23:00







"Манчестер Сити" уверенно движется к тому, чтобы уже в скором времени гарантироваться себе не только место в плей-офф Лиги Чемпионов, но и выход туда с первой позиции в группе с "Аталантой", "Шахтером" и загребским "Динамо". Клуб из Бергамо, вынужденно играющий матчи еврокубков в Милане, оказался очень удобным и комфортным противником для "горожан", разгромивших "Аталанту" в Манчестере при попытке соперника сыграть в открытый футбол. Можно назвать попытку "Аталанты" победить "Сити" в атакующем стиле безрассудной, но на самом деле команда Гасперини просто не умеет играть иначе и не собирается изменять себе и в домашнем матче. К тому же есть предпосылки к тому, чтобы Пеп Гвардиола перед важнейшим матчем с "Ливерпулем" дал отдых ряду лидеров, а как минимум в защите у него сейчас нет равнозначной замены основным игрокам.



Ключевая статистика от Who Scored



- в 16 из 18 последних матчей "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Сити" забивал как минимум дважды в 11 из 12 последних матчей в Лиге Чемпионов;

- "Аталанта" проиграла три последних матча в Лиге Чемпионов, "Сити" — выиграл последние семь из восьми.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Манчестер Сити" выиграет и обе забьют — 2.3 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Сити" сможет выйти в плей-офф досрочно, если обыграет "Аталанту" в Италии, и я буду удивлен, если после 5:1 на "Этихад" в предыдущей игре, команда Гвардиолы не вернется домой с тремя очками. Хозяева пропустили 11 голов в своих трех предыдущих матчах Лиги Чемпионов, хотя до поражения от "Шахтера" они были непобедимы в 12 домашних поединках в Европе. Возможно, дело в том, что сейчас "Аталанта" вынуждена проводить свои домашние матчи на "Сан-Сиро" в Милане, а не в Бергамо, где стадион "Аталанты" перестраивается под соответствие критериям УЕФА.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Манчестер Сити" выиграет и обе забьют — 2.3 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



"Аталанта" была разбита после того, как повела в счете на "Этихад". Пеп Гвардиола был не слишком доволен своей командой после победы над "Саутгемптоном". Он сказал, что контроль мяча был на уровне, но он не был счастлив. Отчасти это было связано с тем, как играл "Саутгемптон". У "Сити" есть проблемы в защите: Джон Стоунс в данный момент не набрал форму, Фернандиньо — не центральный защитник, но Отаменди вернулся, и это должно помочь. Пеп хочет как можно скорее решить задачу в Лиге Чемпионов и переключиться на подготовку к игре с "Ливерпулем" в воскресенье. "Аталанта" хорошо атакует, и это будет открытая игра. Будет сложно, но "Сити" должен побеждать.



Прогноз Чарли Николаса: 1:2



ЦРВЕНА ЗВЕЗДА — ТОТТЕНХЭМ

Среда, 6 ноября, 23:00







"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Црвену Звезду" в домашнем матче, но выезд в гости к сербскому чемпиону обещает стать куда более серьезным испытанием для "шпор". На своем поле "Црвена Звезда" получает большую поддержку от зрителей, а приезд английского клуба вызовет небывалый ажиотаж у местных фанатов, так как родоначальники футбола и хулиганские движения, связанные с ними, всегда были тем еще раздражителем для радикальных болельщиков в Сербии. "Тоттенхэм" привез ничью из Ливерпуля, где в сумбурном матче с "Эвертоном" кореец Сон на пару с Орье нанесли ужасную травму Андре Гомешу, получив вместе с тем психологический удар от увиденного результата собственных действий. Вряд ли Сон сможет так быстро прийти в себя, вдобавок с "Эвертоном" не играл из-за болезни Харри Кейн. Много кадровых вопросов и проблем в игре "Тоттенхэма", и все это дает шанс сербскому чемпиону проявить себя и взять реванш за разгром в Лондоне.



Ключевая статистика от Who Scored



- в трех последних матчах "Црвены Звезды" в Лиге Чемпионов проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- в трех последних матчах "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов также был зафиксирован тотал больше 2,5;

- "Тоттенхэм" забивал как минимум дважды в трех последних матчах в Лиге Чемпионов.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Црвены Звезды" — 4.8 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Шпоры" победили в предыдущем матче со счетом 5:0, но чемпионы Сербии — совсем другая команда в Белграде, где они проиграли всего два матча из 21 последнего в еврокубках и в прошлом сезоне одоели 2:0 будущего обладателя трофея Лиги Чемпионов в лице "Ливерпуля". Хозяева забили 31 гол в своих последних 10 матчах, и ничья будет неплохим результатом тут для команды Почеттино, которая все еще не в духе, несмотря на получение ценного очка в воскресенье на "Гудисон Парк".



Рекомендация Майкла Оуэна: результативная ничья — 4.1 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



"Црвена Звезда" понимает, что ей нужно сделать, но ее игроки будут немного смущены тем, что пережили в Лондоне. Если Харри Кейн будет готов, то сыграет ли Эриксен? Деле Алли набирает форму, но как использовать Лукаса Моуру? "Тоттенхэм" только на одно очко опережает "Црвену Звезду" — в этой группе первой будет "Бавария", так что это игра о том, кто будет вторым. Если "Тоттенхэм" не сможет пройти в плей-офф, будет много вопросов к менеджеру и игрокам.



Прогноз Чарли Николаса: 1:2



ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ — АРСЕНАЛ

Среда, 6 ноября, 18:50







"Арсенал" уверенно решает задачу выхода в плей-офф Лиги Европы неосновным составом, параллельно открывая новые таланты, которым Унаи Эмери доверяет все больше и в чемпионате. С португальской "Виторией" неожиданно пришлось помучиться в домашнем матче. Но за счет дубля Николя Пепе "Арсеналу" удалось добыть волевую победу на последних минутах, укрепившись на первом месте в группе, где также играют "Айнтрахт" и "Стандарт". В чемпионате у "канониров" дела идут не лучшим образом, а впереди сложнейший выезд в гости к "Лестеру" в субботу, потому — в Португалию Эмери отправится без целого ряда основных игроков. В чем, впрочем, не будет ничего нового для команды. Матч вынесен на среду и будет таким себе аперитивом перед поединками Лиги Чемпионов.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Арсенал" выиграл восемь из девяти последних матчей в Лиге Европы;

- в шести последних матчах "Арсенала" в Лиге Европы проходил тотал больше 2.5;

- "Арсенал" забивал как минимум трижды в пяти из шести последних матчей в Лиге Европы.



Прогноз Who Scored: 2:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.6 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



Два поздних гола Николя Пепе позволили "Арсеналу" победить в Лондоне две недели назад, и "канониры" продлили свою победную серию в Лиге Европы. "Витория" непобедима в трех последних матчах против английских команд на своем поле, в то время как "канониры" выиграли только один из шести последних матчей в Португалии, но я чувствую, что команда Эмери возьмет тут три очка и досрочно обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Европы.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Арсенала" — 2.1 в БК Фонбет



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru