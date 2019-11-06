"Юнайтед" готов выложить 80 млн. фунтов за Кая Хаверца
"Манчестер Юнайтед" готов потратить 80 миллионов фунтов на приобретение полузащитника "Байера" Кая Хаверца.
Как сообщает Daily Star, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер является огромным фанатом Хаверца, и сегодня скауты "Юнайтед" в очередной раз просмотрят Кая в деле, посетив матч "Байера" против "Атлетико" в Лиге Чемпионов.
Вице-президент клуба с "Олд Траффорд" Эд Вудворд готов финансово поддержать инициативу Сульшера по приглашению Хаверца и верит, что "Байер" не сможет устоять перед суммой в 80 млн. фунтов.
При этом сам 20-летний Хаверц, интерес к которому также приписывают "Ливерпулю", "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссии", уже подтвердил свою готовность покинуть Леверкузен в конце сезона.
"Думаю, я накопил достаточно международного опыта в Леверкузене. Я знаю ритм этих международных матчей, и я уверен, что смогу отправиться за рубеж в любой момент и выступать в клубах за пределами Германии".
"В данный момент я хочу провести хороший сезон. А затем мы посмотрим", — сообщил Хаверц, забивший 17 голов в прошлом сезоне, Marca.
06.11.2019 09:00
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Ну это типичный игрок для МС, Асенала, Барсы, что он будет делать в МЮ?
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Рано ему карьеру завершать
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Ого большая сумма
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