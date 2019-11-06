Мейсон Маунт получил травму лодыжки

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт получил травму правой лодыжке в матче Лиги Чемпионов против "Аякса" (4:4).

20-летний Маунт вышел в стартовом составе "синих" на вчерашний матч и провел на поле час. Мейсон покинул поле "Стэмфорд Бридж" до начала камбэка своей команды, еще при счете 1:4.



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард был вынужден убрать своего подопечного, который, сообщает BBC, теперь рискует остаться без вызова в сборную Англии на матчи против Черногории Косово.



"Они стянули жгутами его лодыжку, и я надеюсь, это незначительная проблема", — сказал Лэмпард.



Добавим, до ухода на международный перерыв "синим" предстоит сыграть еще один матч — против "Кристал Пэлас" в ближайшую субботу.