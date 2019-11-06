Тирни не был вызван в сборную Шотландии по просьбе "Арсенала"
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк удовлетворил просьбу "Арсенала" и не стал вызвать защитника Кирана Тирни в национальную команду.
Напомним, минувшим летом "канониры" приобрели Тирни у "Селтика" за 25 миллионов фунтов. В Северный Лондон Киран переехал, все еще восстанавливаясь после двойной операции на грыже.
Сейчас 22-летний защитник уже в форме и успел сыграть шесть матчей за "Арсенал", включая 87 минут против "Вулверхэмптона" в рамках Премьер-Лиги в минувшую субботу.
Вместе с тем последствия травмы все еще дают о себе знать, поэтому Тирни не поможет своей сборной в двух заключительных матчах в отборе к Евро-2020 — против Кипра и Казахстана.
"У Кирана по-прежнему есть кое-какие проблемы, и в "Арсенале" хотели бы ими заняться во время предстоящего международного перерыва, поэтому "Арсенал" попросил нас не вызывать его".
"Это слегка расстраивает. Естественно, расстроен и сам Киран, но у нас достаточный выбор игроков на его позиции", — цитирует Кларка The Independent.
06.11.2019 07:00
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