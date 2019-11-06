Клопп: "Мы просили "Астон Виллу" приехать в Катар!"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его клуб поступил наилучшим образом, согласившись сыграть четвертьфинал Кубка Лиги и полуфинал клубного Чемпионата Мира с разницей в сутки.

Накануне "красные" официально объявили, что 17 декабря сыграют с "Астон Виллой" в Бирмингеме, а на следующий день проведут матч клубного Чемпионата Мира в Катаре.



Эти матчи будут разнесены во времени всего на 20 часов, поэтому Клоппу придется задействовать две разные команды. Юрген уверен, что "Ливерпуль" выбрал меньшую из зол в этой сложной ситуации.



"Мы спросили "Астон Виллу", не смогут ли они приехать в Катар, чтобы мы могли сыграть с ними матч там!"



"На самом деле нет, и мы еще не знаем, как все точно будет устроено. У нас есть идеи, но пока слишком рано говорить об этом".



"Мы должны были принять решение, и теперь мы приняли это решение, потому что альтернативные варианты были более проблемными и нерабочими для нас".



"Мы решили, что это лучший из возможных вариантов. Что касается остальных вопросов, у нам еще есть немного времени подумать. Прямо сейчас у нас есть более важные дела — мы были сосредоточены на сегодняшнем матче, а теперь нашей концентрации требует следующий матч".



"Однако в следующие пару недель мы точно определимся, как все будет. В любом случае это на 100 процентов будет "Ливерпуль", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.