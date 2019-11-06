Лэмпард: "Вот это спектакль!"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что получил огромное удовольствие от спектакля, который его команда устроила на пару с "Аяксом".
Забив три гола "синим" одним ударом в створ в первом тайме, вскоре после перерыва "Аякс" огорчил команду Лэмпарда еще раз.
Однако "Челси" не выпадал из игры и после двойного удаления у соперника смог сравнять счет — 4:4. Фрэнк не сильно доволен действиями своих подопечных, но был рад порадовать зрителей этим лигочемпионским вечером.
"Я не могу объяснить эту игру. Мы можем сколько угодно анализировать игру, ее безумие, но в первую очередь, полагаю, мы здесь для развлечения, и каждый, кто смотрел этот матч, скажет, что это была настоящая игра в футбол. Нужно отдать должное "Аяксу", это был настоящий спектакль".
"Не думаю, что я участвовал в такого рода матче прежде. Два автогола стали главным событием первого тайма, но в перерыве я сказал, что счет еще станет 3:3 или 4:4 — настолько мы оставались в игре".
"Мы выглядели опасно, и я чувствовал, что мы наберем обороты. В целом я не слишком доволен, потому что мы совершили слишком много ошибок для матча Лиги Чемпионов".
"Продемонстрированный всем стадионом дух доставил наибольшее удовольствие. Я не могу многого сказать о красных карточках, потому что толком не видел, за что они были показаны".
"В перерыве я бы определенно согласился на ничью. Давайте радоваться тому, что мы получили. Я рассчитывал, что к матчу будет добавлено ближе 10 минутам — не знаю, откуда взялись только четыре", — сообщил Лэмпард BT Sport.
06.11.2019 01:50
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Последние комментарии:
Горб весь хуями обстучали лэмпуссику. У насекомого появился конкурент
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лол, лэмпс уже забыл как ссикал на зеропуков.
МДААА
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Последний раз, по-моему на СБ такое с ливером тоже в ЛЧ устраивали)
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Этот матч войдёт в анналы истории!
Камон Челси!
Камон аристократы!
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