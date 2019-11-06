"Челси" сыграл вничью с "Аяксом", уступая три мяча

Рис Джеймс Уступая три мяча после первого тайма, "Челси" смог отыграться в захватывающем противостоянии с "Аяксом" — 4:4.

Относительно победы 1:2 над "Уотфордом" на выходных в стартовом составе "синих" произошло только одно изменение. Вместо Эмерсона Палмери появился Маркос Алонсо. Выздоровевшие Андреас Кристенсен и Нголо Канте расположились в запасе.

Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с обмена супербыстрыми голами. На второй минуте Квинси Промес исполнил штрафной, послав мяч с фланга к ближней штанге, где Тэмми Абрахэм подправил снаряд в свои ворота — 0:1.

Ответ "Челси" последовал без промедления. Кристиан Пулишич нарвался на фол в чужой штрафной, а Жоржиньо уверенно реализовал пенальти — 1:1.

На 20-й минуте "Аякс" вновь вышел вперед. Промес выскочил из-за спины у Сесара Аспиликуэты и замкнул головой подачу с правого фланга — 1:2.

"Синие" помчались отыгрываться, однако спустя 15 минут пропустили в третий раз. Хаким Зийеш, исполняя штрафной почти с нулевого угла, попал в дальнюю штангу, от которой мяч отскочил в лицо Кепы Аррисабалаги и оказался в воротах — 1:3.

Комфортный счет позволил "Аяксу" отдать инициативу сопернику и сосредоточиться на контратаках. Уколоть "Челси" амстердамцам удалось на 55-й минуте, когда Донни Ван де Бек свободно обработал мяч в штрафной, а затем пробил низом в дальний угол ворот — 1:4.

Хозяевам было уже нечего терять, поэтому они устроили натиск, и на 64-й минуте удача им улыбнулась. Сесар Аспиликуэта вытянутой ногой на дальней штанге подправил мяч в ворота после попытки Абрахэма замкнуть прострел Мейсона Маунта — 2:4.

На 68-й минуте в игру вмешался рефери, показав по второй желтой карточке Дейли Блинду с Джоэлом Велтманом и назначив в ворота гостей пенальти. Жоржиньо, как и в первом случае, был точен — 3:4.

А уже на 74-й минуте счет вновь стал равным. Появившийся на замену в перерыве Рис Джеймс добил мяч в ворота после попадания Абрахэма в штангу — 4:4.

"Челси" почуял запах крови и пошел за победой. На 78-й минуте Аспиликуэта добил мяч в ворота после заблокированного удара Жоржиньо с линии штрафной, однако система VAR обнаружила касание мяча рукой у Абрахэма.

Заключительные 10 минут получились неожиданными — в том плане, что "Аякс" внезапно принялся атаковать вдевятером и даже заставил Кепу совершить пару отличных сейвов. Финальный штурм у "синих" не вышел.

"Челси" и "Аякс" сыграли сумасшедший матч. Две молодых и задорных команды оказались достойны друг друга, хотя "синим" очень помогло двойное удаление у соперника.

"Челси" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 4:4 (1:3)

Голы: Жоржиньо 4 (пен), 71 (пен), Аспиликуэта 63, Джеймс 74 — Абрахэм 2 (пен), Промес 20, Аррисабалага 35 (авт), Ван де Бек 55.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс 45), Жоржиньо, Ковачич (Батшуайи 87), Маунт (Хадсон-Одои 60), Виллиан, Пулишич, Абрахэм.

"Аякс": Онана, Мазрауи, Велтман, Блинд, Тальяфико, Ван де Бек, Мартинес, Зийеш (Альварес 72), Нерес (Схюрс 72), Тадич, Промес.

Предупреждения: Аспиликуэта, Томори — Велтман, Блинд, Промес.

Удаления: Блинд 68, Велтман 69.


Метки Аякс, Лига Чемпионов, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2019 00:55

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 06.11.2019 01:14 # thegodfather
    конте никак с лч не может подружиться)

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  2. ry-l 06.11.2019 01:11 # ry-l
    Нужно из молодежки кого-то на левый фланг в подмену Эмерсону. Ибо Алонсо кончился.

    Ну и Виллану самый раз лишь на замену выходить. Нулевой КПД со старта. Пусть лучше Обои мучается

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  3. stamford-bridge 06.11.2019 01:10 # stamford-bridge
    одно утешает, это то что с Валенсией игра в гостях, а не дома))

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  4. manchester-united 06.11.2019 01:10 # manchester-united
    Не могли добить, суки. Абрахам - жопоногий.

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  5. naby-keita 06.11.2019 01:10 # naby-keita
    Отвратительное судейство!
    Видимо, ставка горела у пидарка. Вытащил ничью Чулси. В равных составах Аякс накидал бы 6-7 голов.
    Все таки пенсы очень слаба в ментальном плане команде, каким бы потенциалом она не обладала.

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  6. bushwacka 06.11.2019 01:09 # bushwacka
    Епать перестрелка на мосту... Огненный матч!!! Пенсаф с победой! Хоть гол и отменили... Герои))) с 1 - 4 довести до 4 - 4, это стальные айки нужно иметь.

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  7. contrario 06.11.2019 01:09 # contrario
    я не понял, это что опять придётся желать пенсам удачи в ЛЕ?

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  8. scouser2005 06.11.2019 01:08 # scouser2005
    Гейпарад какой-то...

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  9. brown-ale 06.11.2019 01:07 # brown-ale
    Челси поход на Лифак в первый сезон Клоппа. Такая же бесшабашная игра с дырявым на воротах.

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  10. chelsiukpro 06.11.2019 01:07 # chelsiukpro
    Судья РОКИ подарил настоящий спектакль по футболу! Матч просто огонь....

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  11. shymkentski 06.11.2019 01:07 # shymkentski
    Удаление и пенка чисто по делу, Блинд дал6аеб дважды сфолил, зная что не успевает нах он заехал шипами на Абрахама, У Велтмана откровенная красная, супер конечно матч, Аякс очень понравился, топовая команда, Нерес , Зиеш особенно, надеюсь они выйдут со второго место

    По команде, Алонсо, Виллиан чмыри последние, особенно второй, тупой безмозглый, уходишь в контратаку и видишь что Абрахам открытый на 1/1, ну нах на фланг бежишь ты идиот, сколько его можно терпеть, ну и Абрахам, столько моментов все во вратаря бил, Джеймс очень хорош в атаке, его надо почаще выпускать, Кепа ну пздц пустил бабочку, а так без явных косяков сыграл

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  12. chebrec 06.11.2019 01:05 # chebrec
    2 удаления 1 вар и ещё +100500 остановок
    И всего 4 минуты
    Нелогично как то

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  13. ko1obok 06.11.2019 01:05 # ko1obok
    В обоих матчах с челси судьи просто убили аякс
    в первом матче судейка назначает липовый оффсайд вместо пенальти на Алонсо, во втором вообще чудеса - отложенная красная карточка, правила на ходу изобретаются.

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  14. ry-l 06.11.2019 01:05 # ry-l
    Аспи, конечно, герой, напривозил за два тайма, а потом как угорелый гнал команду отыгрываться. Это он, конечно, молодец, но мораль одноклубников такими выходками сложно поднимать.

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  15. yamateh 06.11.2019 01:05 # yamateh
    Впечатление как будто дворовый футбол посмотрел. Рокки конечно тот еще клоун, а так проебали бы. Продать Алонсо, посадить Аспи на банку. Вообще с Аспи нужно обращаться так как Клопп с дниной Хендо, чисто из за уважении, пару матчей побегал, пару отсидел

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  16. intellect 06.11.2019 01:04 # intellect
    Хейтерам мирного соса, надо игру смотреть, Челси заслужил победу по 2 периоду

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  17. only--liverpool 06.11.2019 01:03 # only--liverpool
    Пенсия соснет у Вали
    и вылетит в ле
    ехехехехехехе

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  18. pozitiv4ik 06.11.2019 01:03 # pozitiv4ik
    Пенсы играют в интересный футбик это правда
    Но чтобы развеять их уверенность, чтобы было с ними если бы у них ушли 2
    Я думаю что они отхватили бы еще штук 5

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  19. cristean2 06.11.2019 01:03 # cristean2
    Надеюсь это последний матч Алонсо в основе,тем более Рис так хорошо вышел, по хорошему Аспи тоже самое самое заслуживает, но не думаю что уберут так быстро капитана...

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  20. contrario 06.11.2019 01:03 # contrario
    надо было ещё одного удалить из Аякса чтобы дожали.

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