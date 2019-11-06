"Челси" сыграл вничью с "Аяксом", уступая три мяча

Уступая три мяча после первого тайма, "Челси" смог отыграться в захватывающем противостоянии с "Аяксом" — 4:4.

Относительно победы 1:2 над "Уотфордом" на выходных в стартовом составе "синих" произошло только одно изменение. Вместо Эмерсона Палмери появился Маркос Алонсо. Выздоровевшие Андреас Кристенсен и Нголо Канте расположились в запасе.



Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с обмена супербыстрыми голами. На второй минуте Квинси Промес исполнил штрафной, послав мяч с фланга к ближней штанге, где Тэмми Абрахэм подправил снаряд в свои ворота — 0:1.



Ответ "Челси" последовал без промедления. Кристиан Пулишич нарвался на фол в чужой штрафной, а Жоржиньо уверенно реализовал пенальти — 1:1.



На 20-й минуте "Аякс" вновь вышел вперед. Промес выскочил из-за спины у Сесара Аспиликуэты и замкнул головой подачу с правого фланга — 1:2.



"Синие" помчались отыгрываться, однако спустя 15 минут пропустили в третий раз. Хаким Зийеш, исполняя штрафной почти с нулевого угла, попал в дальнюю штангу, от которой мяч отскочил в лицо Кепы Аррисабалаги и оказался в воротах — 1:3.



Комфортный счет позволил "Аяксу" отдать инициативу сопернику и сосредоточиться на контратаках. Уколоть "Челси" амстердамцам удалось на 55-й минуте, когда Донни Ван де Бек свободно обработал мяч в штрафной, а затем пробил низом в дальний угол ворот — 1:4.



Хозяевам было уже нечего терять, поэтому они устроили натиск, и на 64-й минуте удача им улыбнулась. Сесар Аспиликуэта вытянутой ногой на дальней штанге подправил мяч в ворота после попытки Абрахэма замкнуть прострел Мейсона Маунта — 2:4.



На 68-й минуте в игру вмешался рефери, показав по второй желтой карточке Дейли Блинду с Джоэлом Велтманом и назначив в ворота гостей пенальти. Жоржиньо, как и в первом случае, был точен — 3:4.



А уже на 74-й минуте счет вновь стал равным. Появившийся на замену в перерыве Рис Джеймс добил мяч в ворота после попадания Абрахэма в штангу — 4:4.



"Челси" почуял запах крови и пошел за победой. На 78-й минуте Аспиликуэта добил мяч в ворота после заблокированного удара Жоржиньо с линии штрафной, однако система VAR обнаружила касание мяча рукой у Абрахэма.



Заключительные 10 минут получились неожиданными — в том плане, что "Аякс" внезапно принялся атаковать вдевятером и даже заставил Кепу совершить пару отличных сейвов. Финальный штурм у "синих" не вышел.



"Челси" и "Аякс" сыграли сумасшедший матч. Две молодых и задорных команды оказались достойны друг друга, хотя "синим" очень помогло двойное удаление у соперника.



"Челси" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 4:4 (1:3)



Голы: Жоржиньо 4 (пен), 71 (пен), Аспиликуэта 63, Джеймс 74 — Абрахэм 2 (пен), Промес 20, Аррисабалага 35 (авт), Ван де Бек 55.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс 45), Жоржиньо, Ковачич (Батшуайи 87), Маунт (Хадсон-Одои 60), Виллиан, Пулишич, Абрахэм.



"Аякс": Онана, Мазрауи, Велтман, Блинд, Тальяфико, Ван де Бек, Мартинес, Зийеш (Альварес 72), Нерес (Схюрс 72), Тадич, Промес.



Предупреждения: Аспиликуэта, Томори — Велтман, Блинд, Промес.



Удаления: Блинд 68, Велтман 69.