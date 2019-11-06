"Ливерпуль" повторно переиграл "Генк"

Алекс Окслейд-Чемберлен "Ливерпуль" захватил лидерство в Группе E Лиги Чемпионов благодаря домашней победе 2:1 над "Генком".

Наставник "красных" Юрген Клопп поменял сразу шестерых игроков по сравнению с победой 1:2 над "Астон Виллой" в субботу. Освежили команду Джеймс Милнер, Джо Гомес, Фабиньо, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Дивок Ориги.

Начало матча получилось достаточно убаюкивающим. Хозяева сразу же лишили соперника мяча, но при этом никуда не торопились.

Первый же опасный момент привел к голу. На 14-й минуте Джеймс Милнер прострелил с левого края штрафной к воротам, где защитники "Генка" не смогли вынести мяч подальше, и этим подарком сполна распорядился Джорджиньо Вейналдум — 1:0.

Открыв счет, "Ливерпуль" продолжил неторопливо играть. При этом "красные" полностью контролировали ситуацию на поле и довольно много били, хотя в большинстве случаев — мимо.

"Генк" молчал до 40-й минуты, когда результативно разыграл угловой. После подачи от края поля Мбвана Саматта мощно выпрыгнул вверх и, опередив Милнера, пробил головой без шансов для Алиссона — 1:1.

Гол Саматты так и остался единственным моментом гостей в первом тайме. Сравняв счет, "Генк" вновь сосредоточился на отражении атак "Ливерпуля".

Вновь продавить оборону соперника, хозяевам удалось в начале второго тайма, когда Окслейд-Чемберлен принял короткую передачу внутри штрафной от Мохамеда Салаха, развернулся и пробил — 2:1.

В дальнейшем "Ливерпуль" оставался верен себе — для этого матча. "Красные" играли слишком академично, но вместе с тем надежно, провалившись лишь на 81-й минуте, когда Алиссон своим сейвом не позволил счету измениться.

"Ливерпуль" явно не хотел тратить много сил перед воскресной битвой с "Манчестер Сити". "Красным" удалось обойтись малой кровью, однако это была довольно нервная победа.

"Ливерпуль" (Англия) — "Генк" (Бельгия) — 2:1 (1:1)

Голы: Вейналдум 14, Окслейд-Чемберлен 53 — Саматта 40.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Милнер, Фабиньо, Вейналдум, Кейта (Робертсон 74), Салах, Ориги (Фирмино 89), Окслейд-Чемберлен (Мане 75).

"Генк": Кауке, Мехле, Де Норре (Онуачу 85), Лукуми, Куэста, Хейнен, Грошовски (Бонгонда 85), Деваст, Берге, Ито (Ндонгала 68), Саматта.

Предупреждения: Лукуми, Де Норре.


Метки Генк, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2019 00:55

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Последние комментарии:




  1. redspool 06.11.2019 01:09 # redspool
    ЛФК сыграл излишне самоуверенно в концовках обоих таймов, но результата добился. Гомес и Кейта со своими потерями позиции и мяча показали, почему сидят на скамейках в главных матчах, а Салах и дальше продолжает проводить свой не лучший сезон. Арнольд, Ван Дейк и Фабиньо на уровне, Окс потихоньку пртбавляет. Первое место в группе, всё ок.

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  2. naby-keita 06.11.2019 01:05 # naby-keita
    Заебали ныть по поводу игры! Ну нахуй не сдалась эта игра против Генка!!!!
    Стояли, стояли, затолкали 2 гола, создав при этом на 10 голов.
    Клопп настолько прокачался в тактическом аспекте и управлении игры, что позволяет пропустить и даёт сопернику ложную надежду победить Ливерпуль, заставляя все больше и больше тратить их сил, таким образом выматывая психологически и эмоционально.
    Клопп гений

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  3. contrario 06.11.2019 01:01 # contrario
    Уже все знают что игроки Ливерпуля не идут в подкат и не навязывают жестко борьбу, проёпуют подборы сплошь и рядом в зоне центрхавов, т.е. для соперника всё просто, прокидывай мяч вперёд, подстраховка только одинарная с потерей позиции, и беги со всех ног подальше от зоны ВВД, благо свободные зоны есть, куй кто кислород перекроет, один Фабиньо жилы на поле оставляет, или грузи в опорную и будь на подхвате.

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  4. sausage 06.11.2019 00:59 # sausage
    Херня какая-то, а не игра. Даже говорить ничего не хочется. Вот пенсы с Аяксом походу дали жару.

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  5. chebrec 06.11.2019 00:58 # chebrec
    Ну так себе

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  6. scouser2005 06.11.2019 00:58 # scouser2005
    Красные, с победой!

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  7. gerrard08 06.11.2019 00:58 # gerrard08
    Пстц опять ублюдчивая игра. Казалось бы вот тебе деревянный гене, раздвинувший ноги в первом тайме - кинь пару палок и суши игру. Нет блять, надо херить овер миллиард моментов, выебываться, прописаться в их штрафной, устроить там тики-таку, а в конце матча молиться на Аллисона который тащит удары любого типа. Очень убогий матч там где изи катка сама напрашивалась. Благо Беккер вытащил нам очередные потные очки.
    С 3 очками болел лфк, но матч в основном только негативные впечатления принес.

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  8. only--liverpool 06.11.2019 00:57 # only--liverpool
    да нормально
    худшая была против мю

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  9. slash-lfc 06.11.2019 00:57 # slash-lfc
    Рядовая победа КНЯЗЕЙ и первое место в группе.

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  10. ooaaaa 06.11.2019 00:56 # ooaaaa
    худшая игра в сезоне

    terrible

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