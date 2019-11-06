"Ливерпуль" повторно переиграл "Генк"

"Ливерпуль" захватил лидерство в Группе E Лиги Чемпионов благодаря домашней победе 2:1 над "Генком".

Наставник "красных" Юрген Клопп поменял сразу шестерых игроков по сравнению с победой 1:2 над "Астон Виллой" в субботу. Освежили команду Джеймс Милнер, Джо Гомес, Фабиньо, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Дивок Ориги.



Начало матча получилось достаточно убаюкивающим. Хозяева сразу же лишили соперника мяча, но при этом никуда не торопились.



Первый же опасный момент привел к голу. На 14-й минуте Джеймс Милнер прострелил с левого края штрафной к воротам, где защитники "Генка" не смогли вынести мяч подальше, и этим подарком сполна распорядился Джорджиньо Вейналдум — 1:0.



Открыв счет, "Ливерпуль" продолжил неторопливо играть. При этом "красные" полностью контролировали ситуацию на поле и довольно много били, хотя в большинстве случаев — мимо.



"Генк" молчал до 40-й минуты, когда результативно разыграл угловой. После подачи от края поля Мбвана Саматта мощно выпрыгнул вверх и, опередив Милнера, пробил головой без шансов для Алиссона — 1:1.



Гол Саматты так и остался единственным моментом гостей в первом тайме. Сравняв счет, "Генк" вновь сосредоточился на отражении атак "Ливерпуля".



Вновь продавить оборону соперника, хозяевам удалось в начале второго тайма, когда Окслейд-Чемберлен принял короткую передачу внутри штрафной от Мохамеда Салаха, развернулся и пробил — 2:1.



В дальнейшем "Ливерпуль" оставался верен себе — для этого матча. "Красные" играли слишком академично, но вместе с тем надежно, провалившись лишь на 81-й минуте, когда Алиссон своим сейвом не позволил счету измениться.



"Ливерпуль" явно не хотел тратить много сил перед воскресной битвой с "Манчестер Сити". "Красным" удалось обойтись малой кровью, однако это была довольно нервная победа.



"Ливерпуль" (Англия) — "Генк" (Бельгия) — 2:1 (1:1)



Голы: Вейналдум 14, Окслейд-Чемберлен 53 — Саматта 40.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Милнер, Фабиньо, Вейналдум, Кейта (Робертсон 74), Салах, Ориги (Фирмино 89), Окслейд-Чемберлен (Мане 75).



"Генк": Кауке, Мехле, Де Норре (Онуачу 85), Лукуми, Куэста, Хейнен, Грошовски (Бонгонда 85), Деваст, Берге, Ито (Ндонгала 68), Саматта.



Предупреждения: Лукуми, Де Норре.