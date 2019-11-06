"Ливерпуль" повторно переиграл "Генк"
"Ливерпуль" захватил лидерство в Группе E Лиги Чемпионов благодаря домашней победе 2:1 над "Генком".
Наставник "красных" Юрген Клопп поменял сразу шестерых игроков по сравнению с победой 1:2 над "Астон Виллой" в субботу. Освежили команду Джеймс Милнер, Джо Гомес, Фабиньо, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Дивок Ориги.
Начало матча получилось достаточно убаюкивающим. Хозяева сразу же лишили соперника мяча, но при этом никуда не торопились.
Первый же опасный момент привел к голу. На 14-й минуте Джеймс Милнер прострелил с левого края штрафной к воротам, где защитники "Генка" не смогли вынести мяч подальше, и этим подарком сполна распорядился Джорджиньо Вейналдум — 1:0.
Открыв счет, "Ливерпуль" продолжил неторопливо играть. При этом "красные" полностью контролировали ситуацию на поле и довольно много били, хотя в большинстве случаев — мимо.
"Генк" молчал до 40-й минуты, когда результативно разыграл угловой. После подачи от края поля Мбвана Саматта мощно выпрыгнул вверх и, опередив Милнера, пробил головой без шансов для Алиссона — 1:1.
Гол Саматты так и остался единственным моментом гостей в первом тайме. Сравняв счет, "Генк" вновь сосредоточился на отражении атак "Ливерпуля".
Вновь продавить оборону соперника, хозяевам удалось в начале второго тайма, когда Окслейд-Чемберлен принял короткую передачу внутри штрафной от Мохамеда Салаха, развернулся и пробил — 2:1.
В дальнейшем "Ливерпуль" оставался верен себе — для этого матча. "Красные" играли слишком академично, но вместе с тем надежно, провалившись лишь на 81-й минуте, когда Алиссон своим сейвом не позволил счету измениться.
"Ливерпуль" явно не хотел тратить много сил перед воскресной битвой с "Манчестер Сити". "Красным" удалось обойтись малой кровью, однако это была довольно нервная победа.
"Ливерпуль" (Англия) — "Генк" (Бельгия) — 2:1 (1:1)
Голы: Вейналдум 14, Окслейд-Чемберлен 53 — Саматта 40.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Милнер, Фабиньо, Вейналдум, Кейта (Робертсон 74), Салах, Ориги (Фирмино 89), Окслейд-Чемберлен (Мане 75).
"Генк": Кауке, Мехле, Де Норре (Онуачу 85), Лукуми, Куэста, Хейнен, Грошовски (Бонгонда 85), Деваст, Берге, Ито (Ндонгала 68), Саматта.
Предупреждения: Лукуми, Де Норре.
06.11.2019 00:55
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Последние комментарии:
ЛФК сыграл излишне самоуверенно в концовках обоих таймов, но результата добился. Гомес и Кейта со своими потерями позиции и мяча показали, почему сидят на скамейках в главных матчах, а Салах и дальше продолжает проводить свой не лучший сезон. Арнольд, Ван Дейк и Фабиньо на уровне, Окс потихоньку пртбавляет. Первое место в группе, всё ок.
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Заебали ныть по поводу игры! Ну нахуй не сдалась эта игра против Генка!!!!
Стояли, стояли, затолкали 2 гола, создав при этом на 10 голов.
Клопп настолько прокачался в тактическом аспекте и управлении игры, что позволяет пропустить и даёт сопернику ложную надежду победить Ливерпуль, заставляя все больше и больше тратить их сил, таким образом выматывая психологически и эмоционально.
Клопп гений
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Уже все знают что игроки Ливерпуля не идут в подкат и не навязывают жестко борьбу, проёпуют подборы сплошь и рядом в зоне центрхавов, т.е. для соперника всё просто, прокидывай мяч вперёд, подстраховка только одинарная с потерей позиции, и беги со всех ног подальше от зоны ВВД, благо свободные зоны есть, куй кто кислород перекроет, один Фабиньо жилы на поле оставляет, или грузи в опорную и будь на подхвате.
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Херня какая-то, а не игра. Даже говорить ничего не хочется. Вот пенсы с Аяксом походу дали жару.
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Ну так себе
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Красные, с победой!
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Пстц опять ублюдчивая игра. Казалось бы вот тебе деревянный гене, раздвинувший ноги в первом тайме - кинь пару палок и суши игру. Нет блять, надо херить овер миллиард моментов, выебываться, прописаться в их штрафной, устроить там тики-таку, а в конце матча молиться на Аллисона который тащит удары любого типа. Очень убогий матч там где изи катка сама напрашивалась. Благо Беккер вытащил нам очередные потные очки.
С 3 очками болел лфк, но матч в основном только негативные впечатления принес.
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да нормально
худшая была против мю
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Рядовая победа КНЯЗЕЙ и первое место в группе.
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худшая игра в сезоне
terrible
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