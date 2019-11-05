Обамеянг сменил Джаку в качестве капитана "Арсенала"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака перестал быть капитаном команды — повязка отошла к нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу.
Напомним, своим поведением и своими словами Джака серьезно оскорбил фанатов "Арсенала" во время своей замены в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" 27 октября.
Главный тренер "канониров" Унаи Эмери и боссы клуба долго думали, как им поступить с Джакой, который был отстранен от участия в матче против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу.
В конце концов 27-летний швейцарец, избранный капитаном с помощью голосования игроков команды на старте сезона, все же лишился повязки, о чем поведал Эмери на своей пресс-конференции в среду, подчеркнув, что Гранит "принял" это решение.
Более того, как предполагает Daily Mirror, теперь "Арсенал" может попытаться продать Джаку в январе.
"Сыграет ли Джака снова за "Арсенал"? Будущее — это будущее "Арсенала". Нас ждет очень важный матч в субботу. Нам еще предстоит принять ряд решений... Мой фокус на завтрашней игре. Он наш игрок, и мы хотим, чтобы это уважали", — уклончиво сообщил Эмери.
05.11.2019 23:30
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Все равно контракт не подпишет.
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Теперь мы знаем кто, по веселой традиции, первый съебет от гг летом.
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