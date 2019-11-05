Гвардиола взял свои слова назал насчет "симулянта" Мане

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что, возможно, ошибся, назвав нападающего "Ливерпуля" Садио Мане симулянтом.

После волевой победы "Ливерпуля" над "Астон Виллой" в минувший уикенд Гвардиола сделал очень противоречивое заявление насчет Мане.

"Иногда он ныряет. Иногда он проявляет свое умение забивать невероятные голы на последней минуте", — говорил Гвардиола.

По словам каталонского тренера, он вовсе не пытался задеть игрока, с командой которого "Сити" сразится в следующее воскресенье. На своей пресс-конференции в среду Хосеп объяснил, что он имел ввиду.

"Когда "Ливерпуль" вырывает победу на последней минуте, мои сын и дочь всегда говорят, что "Ливерпулю" повезло".

"Я говорю им, что это не так. То, что "Ливерпуль" делает в этом сезоне и много раз делал в прошлом сезоне, является следствием их невероятного качества сражаться за конца".

"То же самое я говорю своим игрокам — не только своим сыну и дочке: это не везение".

"Это может быть 94-я минута матча против "Лестера", им присуждают пенальти, а ты восклицаешь: "Вау!" Это я и пытался передать. У меня и близко не было намерения сказать, что Мане — того рода игрок, который симулирует. В том матче даже рефери и VAR подтвердили, что пенальти был. Возможно, я ошибся, думая, что это не пенальти", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Мане, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. elprimer 05.11.2019 23:06 # elprimer
    Как же он жалок.

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  2. hachidlo 05.11.2019 23:06 # hachidlo
    Милейшей души человек

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  3. slash-lfc 05.11.2019 23:01 # slash-lfc
    Когда же этот Лысый хуеплет заткнется...

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