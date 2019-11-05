Гвардиола взял свои слова назал насчет "симулянта" Мане
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что, возможно, ошибся, назвав нападающего "Ливерпуля" Садио Мане симулянтом.
После волевой победы "Ливерпуля" над "Астон Виллой" в минувший уикенд Гвардиола сделал очень противоречивое заявление насчет Мане.
"Иногда он ныряет. Иногда он проявляет свое умение забивать невероятные голы на последней минуте", — говорил Гвардиола.
По словам каталонского тренера, он вовсе не пытался задеть игрока, с командой которого "Сити" сразится в следующее воскресенье. На своей пресс-конференции в среду Хосеп объяснил, что он имел ввиду.
"Когда "Ливерпуль" вырывает победу на последней минуте, мои сын и дочь всегда говорят, что "Ливерпулю" повезло".
"Я говорю им, что это не так. То, что "Ливерпуль" делает в этом сезоне и много раз делал в прошлом сезоне, является следствием их невероятного качества сражаться за конца".
"То же самое я говорю своим игрокам — не только своим сыну и дочке: это не везение".
"Это может быть 94-я минута матча против "Лестера", им присуждают пенальти, а ты восклицаешь: "Вау!" Это я и пытался передать. У меня и близко не было намерения сказать, что Мане — того рода игрок, который симулирует. В том матче даже рефери и VAR подтвердили, что пенальти был. Возможно, я ошибся, думая, что это не пенальти", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
05.11.2019 23:00
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Как же он жалок.
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Милейшей души человек
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Когда же этот Лысый хуеплет заткнется...
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