Венгер подтвердил свой интерес к работе с "Баварией"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер отреагировал на слухи, сватающие его в "Баварию", подтвердив, что его интересует эта работа.

В данный момент "Бавария" ищет замену Нико Ковачу, поплатившемуся за невыразительный старт сезона. По информации The Guardian, чемпионы Бундеслиги составили шорт-лист из четырех кандидатов на вакантный пост, и в этот список вошли Ральф Рангник, Массимилиано Аллегри, Эрик Тен Хаг и как раз Венгер.



Арсен находится без работы с момента ухода из "Арсенала" в конце сезона 2017/18, однако желание тренировать у него никуда не делось.



"Был бы я заинтересован в работе с "Баварией"? Конечно".



"Тренерская работа заполняла всю мою жизнь до сих пор. Каждый, кто тренировал, скажет вам то же самое. Ты скучаешь по испытываемому напряжению, ты сильно скучаешь по многим вещам, хотя по другим вещам не скучаешь".



"Мне нравится, что некоторых вещей больше нет в моей жизни. С другой стороны, есть футбольные матчи, победы в футбольных матчах, подготовка команды к матчу, получение удовлетворения и совместные эмоции — по таким вещам ты скучаешь".



"Поэтому да, конечно. Я безостановочно тренировал с 33 лет и до 69 лет. Тренировал на топ-уровне".



"Это 36 лет без перерыва. Даже если я скучаю по тренерской работе, было не так уж плохо отдохнуть год. Люди, которые хорошо меня знают, скажут, что теперь я более расслаблен, и это правда", — сообщил Венгер в эфире BeIN Sports.