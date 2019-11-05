Мане признал, что у него бывают разногласия с Салахом

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признал, что у него порой возникают разногласия с партнером по команде Мохамедом Салахом.

В этом сезоне знаменитое атакующее трио "красных" по-прежнему выглядит грозно, хотя, возможно, уже не демонстрирует прежней слаженности и прежнего взаимопонимания.



Например, в матче против "Бернли" в августе обычно улыбчивый сенегалец вспылил, когда Салах не отдал ему передачу в выгодной позиции, а решил завершить момент сам.



По словам Сане, у них с Салахом действительно бывают разногласия, однако Садио остается профессионалом и преисполнен уважению к товарищу.



"Он безумный бомбардир и исключительный игрок, который умеет на поле все. Порой у нас бывают свои разногласия, но для меня остается огромным удовольствием играть вместе с ним, потому что у меня есть ощущение, что мы с ним на одной волне в плане своего типа футбола", — сообщил Мане France Football.