Мане признал, что у него бывают разногласия с Салахом
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признал, что у него порой возникают разногласия с партнером по команде Мохамедом Салахом.
В этом сезоне знаменитое атакующее трио "красных" по-прежнему выглядит грозно, хотя, возможно, уже не демонстрирует прежней слаженности и прежнего взаимопонимания.
Например, в матче против "Бернли" в августе обычно улыбчивый сенегалец вспылил, когда Салах не отдал ему передачу в выгодной позиции, а решил завершить момент сам.
По словам Сане, у них с Салахом действительно бывают разногласия, однако Садио остается профессионалом и преисполнен уважению к товарищу.
"Он безумный бомбардир и исключительный игрок, который умеет на поле все. Порой у нас бывают свои разногласия, но для меня остается огромным удовольствием играть вместе с ним, потому что у меня есть ощущение, что мы с ним на одной волне в плане своего типа футбола", — сообщил Мане France Football.
05.11.2019 21:00
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