FA отменила красную карточку Сона

FA удовлетворила апелляцию "Тоттенхэма", аннулировав красную карточку нападающего Сон Хен Мина в матче против "Эвертона".

Напомним, на 79-й минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" Сон совершил подкат сзади против Андре Гомеша, который тут же врезался в Сержа Орье и получил страшную травму — вывих и перелом правой лодыжки.



Изначально рефери Мартин Аткинсон достал из кармана желтую карточку, но после вмешательства VAR изменил свое решение и изгнал игрока сборной Южной Кореи с поля.



Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино назвал удаление подопечного "невероятным", и свое несогласие с решением Аткинсона лондонский клуб выразил с помощью апелляции, которая сегодня была удовлетворена Ассоциацией.



Таким образом, 27-летний Сон избежал трехматчевой дисквалификации и теперь продолжит играть — если, конечно, будет в правильном психологическом состоянии для этого.