FA отменила красную карточку Сона
FA удовлетворила апелляцию "Тоттенхэма", аннулировав красную карточку нападающего Сон Хен Мина в матче против "Эвертона".
Напомним, на 79-й минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" Сон совершил подкат сзади против Андре Гомеша, который тут же врезался в Сержа Орье и получил страшную травму — вывих и перелом правой лодыжки.
Изначально рефери Мартин Аткинсон достал из кармана желтую карточку, но после вмешательства VAR изменил свое решение и изгнал игрока сборной Южной Кореи с поля.
Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино назвал удаление подопечного "невероятным", и свое несогласие с решением Аткинсона лондонский клуб выразил с помощью апелляции, которая сегодня была удовлетворена Ассоциацией.
Таким образом, 27-летний Сон избежал трехматчевой дисквалификации и теперь продолжит играть — если, конечно, будет в правильном психологическом состоянии для этого.
05.11.2019 20:20
Просмотров: 1068
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
логично, сам фол на красную не тянул. но лучше бы ФА наказали старого маразматика на судье, который своим "даю бороться" отправил Гомеса в больницу.
(ответить)
Справедливость восторжествовала.
(ответить)
все верно, аткинсона бы еще дисквалифицировать
(ответить)
о чем я собственно сразу и сказал...
(ответить)
>если, конечно, будет в правильном психологическом состоянии для этого.
ахаха, не нагнетайте и не заблуждайтесь, он в тот же вечер если не забыл, то выкинул из головы, в следующем матче может и сделает кислую рожу, но после гола будет сверкать улыбкой во все 32 зуба.
(ответить)
О. А вот и ротация покета.
(ответить)
А он сам играть то может? А оно к лучшему будут терять дальше очки Сон еще не готов
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий