FA отменила красную карточку Сона

Сон Хен Мин FA удовлетворила апелляцию "Тоттенхэма", аннулировав красную карточку нападающего Сон Хен Мина в матче против "Эвертона".

Напомним, на 79-й минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" Сон совершил подкат сзади против Андре Гомеша, который тут же врезался в Сержа Орье и получил страшную травму — вывих и перелом правой лодыжки.

Изначально рефери Мартин Аткинсон достал из кармана желтую карточку, но после вмешательства VAR изменил свое решение и изгнал игрока сборной Южной Кореи с поля.

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино назвал удаление подопечного "невероятным", и свое несогласие с решением Аткинсона лондонский клуб выразил с помощью апелляции, которая сегодня была удовлетворена Ассоциацией.

Таким образом, 27-летний Сон избежал трехматчевой дисквалификации и теперь продолжит играть — если, конечно, будет в правильном психологическом состоянии для этого.


Метки FA, Премьер-Лига, Сон, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2019 20:20

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Последние комментарии:




  1. alexomck 05.11.2019 20:52 # alexomck
    логично, сам фол на красную не тянул. но лучше бы ФА наказали старого маразматика на судье, который своим "даю бороться" отправил Гомеса в больницу.

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  2. mr-s1n1st3r 05.11.2019 20:39 # mr-s1n1st3r
    Справедливость восторжествовала.

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  3. liverfun 05.11.2019 20:33 # liverfun
    все верно, аткинсона бы еще дисквалифицировать

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  4. only--liverpool 05.11.2019 20:31 # only--liverpool
    о чем я собственно сразу и сказал...

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  5. ko1obok 05.11.2019 20:30 # ko1obok
    >если, конечно, будет в правильном психологическом состоянии для этого.
    ахаха, не нагнетайте и не заблуждайтесь, он в тот же вечер если не забыл, то выкинул из головы, в следующем матче может и сделает кислую рожу, но после гола будет сверкать улыбкой во все 32 зуба.

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  6. electric 05.11.2019 20:24 # electric
    О. А вот и ротация покета.

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  7. gunars 05.11.2019 20:24 # gunars
    А он сам играть то может? А оно к лучшему будут терять дальше очки Сон еще не готов

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