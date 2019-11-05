"Ливерпуль" сыграет два матча в декабре с разницей в 24 часа
"Ливерпуль" определился с датой проведения четвертьфинального матча Кубка Лиги против "Астон Виллы".
Напомним, после победы над "Арсеналом" в серии пенальти и выхода в четвертьфинальную стадию Кубка Лиги главный тренер "красных" Юрген Клопп пригрозил, что его клуб может сняться с турнира.
Угроза Клоппа была обусловлена тем, что расписание "Ливерпуля" на концовку календарного года не предусматривало окна для еще одного матча, ведь в декабре "красные" отправятся в Катар на клубный Чемпионат Мира.
Футбольная Лига, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, предложила действующим победителям Лиги Чемпионов несколько вариантов решения проблемы, включая перенес кубкового выезда на "Вилла Парк" на начало января, когда должны быть сыграны первые полуфинальные матчи.
Также "Ливерпулю" было предложено сыграть два матча в один и тот же день двумя разными командами — в Бирмингеме и Катаре.
В конце концов "красные" согласились на последний вариант, но в модифицированном виде. Клопп действительно выставит две разные команды на два матча, однако эти два матча состоятся с разницей в 24 часа.
Таким образом, 17 декабря "Ливерпуль" сыграет с "Астон Виллой", а 18 декабря проведет свой полуфинальный матч на клубном Чемпионате Мира. Клуб заранее предупреждает фанатов, что это будут две разные команды. Будет ли сам Клопп присутствовать на обоих поединках, не сообщается.
05.11.2019 20:00
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Последние комментарии:
забавно будет, если обе команды победят
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За двумя зайцами погонишься, на член пепа нарвёшься
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Как же сильно поднялся Ливерпуль. Должны наоборот гордиться ! Великий Ливерпуль рвёт всех )
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КНЯЗИ!!!
Просто КНЯЗИ!!!
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Может кто то и будет состать
Но кто то свои матчи и раз в неделю выиграть не может
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Историческая хyйня!!!!!!!!!!! Ливерпуль как Фигаро тут,Фигаро там.
Великая команда,Аве КЛОПП!!!!
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Сосать красным шлюшкам!
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