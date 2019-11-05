Андре Гомеш выписан из госпиталя

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш покинул госпиталь после перенесенной операции на лодыжке.

Напомним, в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье (1:1) Гомеш серьезно пострадал в столкновении с Сержем Орье и получившим красную карточку Сон Хен Мином.



26-летний португалец вывихнул и сломал свою правую лодыжку и уже на следующий день после матча перенес операцию в одном из госпиталей Ливерпуля.



В своем официальном заявлении мерсисайдский сообщал, что операция прошла "крайне успешно". А сегодня стало известно, что Андре был выписан из больничной палаты, чтобы продолжить реабилитацию под наблюдением медицинского штаба "ирисок" на базе в Финч Фарм.



В данный момент все еще слишком рано говорить о сроках возвращения Гомеша на футбольное поле. Sky Sports ожидает, что восстановление Андре займет от шести месяцев до года.