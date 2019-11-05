Сульшер хочет купить правого вингера
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет приобрести правого вингера в январе.
Минувшим летом "красные дьяволы" потратили 50 миллионов фунтов на приглашение Аарона Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас", и Сульшер очень доволен своим новым правым защитником.
Вместе с тем, как утверждает ESPN, Сульшер считает, что Ван-Биссаке нужен достойный партнер выше по флангу, чтобы команда активнее и успешнее играла через эту зону.
На правом фланге атаки способны сыграть Маркус Рэшфорд, Антони Мартиаль и Даниэль Джеймс, но все они показывают себя более эффективным слева. Таким образом, у Сульшера весьма ограниченный выбор на этой позиции, которую он надеется укрепить в январе.
Боссы "Юнайтед" готовы выделить Сульшеру необходимые средства — но лишь на игроков, которые не будут временным решением, а смогут приносить клубу пользу много лет.
В идеале Сульшеру хотелось бы заполучить Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", но посреди сезона этот трансфер едва ли осуществим.
05.11.2019 18:00
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Последние комментарии:
Если это правда, то это будет самой логичной покупкой за последние годы. Еще при Фергюсоне в команде не было правого вингера, который мог не просто навес сделать, а и обвести.
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ахахахахахахахаха срульшер такой куколд и лох) вся суть тупого горлума на фотографии))
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а правый вингер хочет к Сульшеру?
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Правого ниггера
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