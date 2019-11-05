Сульшер хочет купить правого вингера

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет приобрести правого вингера в январе.

Минувшим летом "красные дьяволы" потратили 50 миллионов фунтов на приглашение Аарона Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас", и Сульшер очень доволен своим новым правым защитником.

Вместе с тем, как утверждает ESPN, Сульшер считает, что Ван-Биссаке нужен достойный партнер выше по флангу, чтобы команда активнее и успешнее играла через эту зону.

На правом фланге атаки способны сыграть Маркус Рэшфорд, Антони Мартиаль и Даниэль Джеймс, но все они показывают себя более эффективным слева. Таким образом, у Сульшера весьма ограниченный выбор на этой позиции, которую он надеется укрепить в январе.

Боссы "Юнайтед" готовы выделить Сульшеру необходимые средства — но лишь на игроков, которые не будут временным решением, а смогут приносить клубу пользу много лет.

В идеале Сульшеру хотелось бы заполучить Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", но посреди сезона этот трансфер едва ли осуществим.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2019 18:00

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  1. ilovemanutd 05.11.2019 19:06 # ilovemanutd
    Если это правда, то это будет самой логичной покупкой за последние годы. Еще при Фергюсоне в команде не было правого вингера, который мог не просто навес сделать, а и обвести.

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  2. mugabe 05.11.2019 19:00 # mugabe
    ахахахахахахахаха срульшер такой куколд и лох) вся суть тупого горлума на фотографии))

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  3. yxaxaxaxaxa 05.11.2019 18:26 # yxaxaxaxaxa
    а правый вингер хочет к Сульшеру?

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  4. ganinilyha 05.11.2019 18:09 # ganinilyha
    Правого ниггера

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