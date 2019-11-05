Мерфи: "Мане заставит Гвардиолу пожалеть о своих словах"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может пожалеть о своих словах насчет "симулянта" Садио Мане.
В минувший уикенд Мане не только стал героем матча против "Астон Виллы", забив гол и отдав результативную передачу, но одновременно получил желтую карточку за симуляцию.
В матче на "Вилла Парк" Садио не удалось заработать пенальти, в отличие от недавних игр против "Лестера" и "Тоттенхэма", и Гвардиола не оставил это без внимания, заявив, что сенегалец "иногда ныряет".
По мнению Мерфи, Гвардиола позволил себе очень опасное высказывание, учитывая выезд "Сити" на "Энфилд" в следующее воскресенье.
"Я не думаю, что Пеп пришел на пресс-конференцию с этой мыслью в своей голове. Думаю, эти слова просто вырвались из-за вопроса о результате на "Вилла Парк".
"Возможно, оглядываясь назад, он будет думать про себя: "Лучше бы я этого не говорил".
"На его месте я бы в последнюю очередь хотел задирать лучшего игрока Премьер-Лиги на данный момент, особенно перед очным матчем через неделю".
"Мане играет невероятно хорошо, и если такие слова могут его еще немного подстегнуть, то зачем рисковать?"
"Думаю, мы должны признать, что форма Мане со старта сезона и до сих пор — это и есть причина, почему "Ливерпуль" оторвался на шесть очков".
"В некоторых матчах он просто тащил "Ливерпуль". Он был феноменален. Его физическая форма и выносливость феноменальны, учитывая то, что он играл все лето, и у него редко бывают плохие матчи. Он заслуживает огромной похвалы".
"Конечно, он оказывает на газоне немного легко и слишком регулярно, но он такой не один", — сообщил Мерфи talkSPORT.
05.11.2019 17:00
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рассизму - No , но афронигер и египетский недоараб - это чемпионы по прыжкам в газон. Падают от ветра и ужасными от боли афрорылами. Когда уже дисквы выписывать будут?
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все правильно сказал Мерфи
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Нутро шарлотана вышло наружу. А то устроил тут иллюзию дипломатических отношений.
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Уахахахахахахахахахахахахахахахахахахах князи хахахахахахахахахахупхахвхах))
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игра на Энфилде покажет кто ныряет и кто симулянт.
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грязный расист этот Гвардиола, 10 матчей на трибуне и штраф испанцу - норм будет.
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срыгнул, на типа он такой не один
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Так занырнет, что хоть во все учебники заноси.
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вообще бесит
стоит только игроку перейти на космик режим
его сразу же начинают обвинять в симуляциях
так было с салахом, суаресом, джеррардом и т.д.
теперь с Мане
оказывается сильнейшее психологическое давление
если бы я был тренером, я бы подошел и сказал игроку:
СИМУЛИРУЙ ДАЛЬШЕ, НЕ ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЕ!!!
ТОЛЬКО ЖК НЕ ПЕРЕБИРАЙ
вообще охуевшие собаки лают
надо им намордники понадевать
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вот вот
я о том же
...
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бля,нахуй гвардиола смотрел матч ливерпуля, когда его сити сам играл, да еще сразу же дал комментарии по поводу победы ребят топа? похоже у него горит похлеще чем у многих хейтеров лидера апл
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