Мерфи: "Мане заставит Гвардиолу пожалеть о своих словах"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может пожалеть о своих словах насчет "симулянта" Садио Мане.

В минувший уикенд Мане не только стал героем матча против "Астон Виллы", забив гол и отдав результативную передачу, но одновременно получил желтую карточку за симуляцию.



В матче на "Вилла Парк" Садио не удалось заработать пенальти, в отличие от недавних игр против "Лестера" и "Тоттенхэма", и Гвардиола не оставил это без внимания, заявив, что сенегалец "иногда ныряет".



По мнению Мерфи, Гвардиола позволил себе очень опасное высказывание, учитывая выезд "Сити" на "Энфилд" в следующее воскресенье.



"Я не думаю, что Пеп пришел на пресс-конференцию с этой мыслью в своей голове. Думаю, эти слова просто вырвались из-за вопроса о результате на "Вилла Парк".



"Возможно, оглядываясь назад, он будет думать про себя: "Лучше бы я этого не говорил".



"На его месте я бы в последнюю очередь хотел задирать лучшего игрока Премьер-Лиги на данный момент, особенно перед очным матчем через неделю".



"Мане играет невероятно хорошо, и если такие слова могут его еще немного подстегнуть, то зачем рисковать?"



"Думаю, мы должны признать, что форма Мане со старта сезона и до сих пор — это и есть причина, почему "Ливерпуль" оторвался на шесть очков".



"В некоторых матчах он просто тащил "Ливерпуль". Он был феноменален. Его физическая форма и выносливость феноменальны, учитывая то, что он играл все лето, и у него редко бывают плохие матчи. Он заслуживает огромной похвалы".



"Конечно, он оказывает на газоне немного легко и слишком регулярно, но он такой не один", — сообщил Мерфи talkSPORT.