Мерфи: "Мане заставит Гвардиолу пожалеть о своих словах"

Садио Мане Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может пожалеть о своих словах насчет "симулянта" Садио Мане.

В минувший уикенд Мане не только стал героем матча против "Астон Виллы", забив гол и отдав результативную передачу, но одновременно получил желтую карточку за симуляцию.

В матче на "Вилла Парк" Садио не удалось заработать пенальти, в отличие от недавних игр против "Лестера" и "Тоттенхэма", и Гвардиола не оставил это без внимания, заявив, что сенегалец "иногда ныряет".

По мнению Мерфи, Гвардиола позволил себе очень опасное высказывание, учитывая выезд "Сити" на "Энфилд" в следующее воскресенье.

"Я не думаю, что Пеп пришел на пресс-конференцию с этой мыслью в своей голове. Думаю, эти слова просто вырвались из-за вопроса о результате на "Вилла Парк".

"Возможно, оглядываясь назад, он будет думать про себя: "Лучше бы я этого не говорил".

"На его месте я бы в последнюю очередь хотел задирать лучшего игрока Премьер-Лиги на данный момент, особенно перед очным матчем через неделю".

"Мане играет невероятно хорошо, и если такие слова могут его еще немного подстегнуть, то зачем рисковать?"

"Думаю, мы должны признать, что форма Мане со старта сезона и до сих пор — это и есть причина, почему "Ливерпуль" оторвался на шесть очков".

"В некоторых матчах он просто тащил "Ливерпуль". Он был феноменален. Его физическая форма и выносливость феноменальны, учитывая то, что он играл все лето, и у него редко бывают плохие матчи. Он заслуживает огромной похвалы".

"Конечно, он оказывает на газоне немного легко и слишком регулярно, но он такой не один", — сообщил Мерфи talkSPORT.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Мане, Манчестер Сити, Мерфи, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. winnerd 05.11.2019 18:32 # winnerd
    рассизму - No , но афронигер и египетский недоараб - это чемпионы по прыжкам в газон. Падают от ветра и ужасными от боли афрорылами. Когда уже дисквы выписывать будут?

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  2. hammersmith 05.11.2019 18:26 # hammersmith
    все правильно сказал Мерфи

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  3. gerrard08 05.11.2019 18:04 # gerrard08
    Нутро шарлотана вышло наружу. А то устроил тут иллюзию дипломатических отношений.

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  4. tyhonovecky 05.11.2019 17:40 # tyhonovecky
    Уахахахахахахахахахахахахахахахахахахах князи хахахахахахахахахахупхахвхах))

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  5. frisby 05.11.2019 17:37 # frisby
    игра на Энфилде покажет кто ныряет и кто симулянт.

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  6. alexomck 05.11.2019 17:30 # alexomck
    грязный расист этот Гвардиола, 10 матчей на трибуне и штраф испанцу - норм будет.

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  7. manutd-20champ 05.11.2019 17:28 # manutd-20champ
    срыгнул, на типа он такой не один

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  8. ray-black 05.11.2019 17:17 # ray-black
    Так занырнет, что хоть во все учебники заноси.

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  9. only--liverpool 05.11.2019 17:15 # only--liverpool
    вообще бесит
    стоит только игроку перейти на космик режим
    его сразу же начинают обвинять в симуляциях
    так было с салахом, суаресом, джеррардом и т.д.
    теперь с Мане
    оказывается сильнейшее психологическое давление
    если бы я был тренером, я бы подошел и сказал игроку:
    СИМУЛИРУЙ ДАЛЬШЕ, НЕ ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЕ!!!
    ТОЛЬКО ЖК НЕ ПЕРЕБИРАЙ

    вообще охуевшие собаки лают
    надо им намордники понадевать

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  10. only--liverpool 05.11.2019 17:10 # only--liverpool
    вот вот
    я о том же
    ...

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  11. liverfun 05.11.2019 17:07 # liverfun
    бля,нахуй гвардиола смотрел матч ливерпуля, когда его сити сам играл, да еще сразу же дал комментарии по поводу победы ребят топа? похоже у него горит похлеще чем у многих хейтеров лидера апл

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