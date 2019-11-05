Игроки "Арсенала" предпочитают слушать Юнгберга, а не Эмери

Игроки "Арсенала" постепенно отворачиваются от своего главного тренера Унаи Эмери и предпочитают слушать его ассистента Фредди Юнгберга.

В своем втором сезоне при Эмери "канониры" не демонстрируют никакого прогресса. Тренерские методы Унаи вызывают еще больше вопросов — в том числе у игроков.



Нельзя не отметить, что перед испанским специалистом сохраняется и языковой барьер. Эмери до сих пор не может свободно изъясняться на английском, что видно по его пресс-конференциям.



Как сообщает Football.London, игроки команды чувствуют, что их босс "не может дать четких и последовательных инструкций".



Сложившаяся ситуация позволила значительно укрепить свой авторитет Юнгбергу — особенно среди молодых игроков, с которыми Фредди работал до своего повышения на должность ассистента минувшим летом.



К слову, внимание на то, что Эмери по-прежнему общается на ломаном английском, недавно обращал экс-капитан "Арсенала" Робин Ван Перси.



"Я повидал Венгера, Луи Ван Галя, Фергюсона. Кучу тренеров. Важнее всего для тренера — ясно выражать свои мысли. На прошлой неделе мне показали видео, где Эмери попытается что-то объяснить, и я не мог разобрать, что он говорит".



"Это очень важно. Ты должен ясно выражать свои мысли, ты должен быть лидером, а лидер должен четко изъясняться перед игроками", — говорил Ван Перси.