Игроки "Арсенала" предпочитают слушать Юнгберга, а не Эмери

Фредди Юнгберг Игроки "Арсенала" постепенно отворачиваются от своего главного тренера Унаи Эмери и предпочитают слушать его ассистента Фредди Юнгберга.

В своем втором сезоне при Эмери "канониры" не демонстрируют никакого прогресса. Тренерские методы Унаи вызывают еще больше вопросов — в том числе у игроков.

Нельзя не отметить, что перед испанским специалистом сохраняется и языковой барьер. Эмери до сих пор не может свободно изъясняться на английском, что видно по его пресс-конференциям.

Как сообщает Football.London, игроки команды чувствуют, что их босс "не может дать четких и последовательных инструкций".

Сложившаяся ситуация позволила значительно укрепить свой авторитет Юнгбергу — особенно среди молодых игроков, с которыми Фредди работал до своего повышения на должность ассистента минувшим летом.

К слову, внимание на то, что Эмери по-прежнему общается на ломаном английском, недавно обращал экс-капитан "Арсенала" Робин Ван Перси.

"Я повидал Венгера, Луи Ван Галя, Фергюсона. Кучу тренеров. Важнее всего для тренера — ясно выражать свои мысли. На прошлой неделе мне показали видео, где Эмери попытается что-то объяснить, и я не мог разобрать, что он говорит".

"Это очень важно. Ты должен ясно выражать свои мысли, ты должен быть лидером, а лидер должен четко изъясняться перед игроками", — говорил Ван Перси.


Метки Арсенал, Эмери, Юнгберг

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2019 15:00

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  1. element-ekb 05.11.2019 16:31 # element-ekb
    Неужели превращаемся в середняка

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  2. al-faarabi 05.11.2019 16:23 # al-faarabi
    норм так Юнберг сливает Эмери

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  3. ravi 05.11.2019 16:14 # ravi
    Вот все таки кто паразитировал в команде. Луизка, морда крысиная, ушёл с команды и крыс как не бывало, пришёл в команду, два месяца и уже подначил своих новых не слишком умных одноклубников против трениришки

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  4. chebrec 05.11.2019 16:06 # chebrec
    Они что там совсем охренели

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  5. chelsea88 05.11.2019 16:03 # chelsea88
    Юнберг тот ещё пидop, маленькие геи арсосала знают кого слушать)
    Фузагейклуб болеть

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  6. chelsealondon 05.11.2019 15:57 # chelsealondon
    Норм собирает ...

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  7. frisby 05.11.2019 15:42 # frisby
    ну если тупая канонирская шлюха и лихенда памойки не понимает что говорит Эмери это ещё не факт что он плохо говорит на английском..

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  8. mixmaster 05.11.2019 15:40 # mixmaster
    хейтерки трясутся от мысли о том, что Фредди будет лучше лэмпса или оле.

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  9. shmanisa 05.11.2019 15:29 # shmanisa
    Юнберг- вождь гомосеков.

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  10. liverpool1892est 05.11.2019 15:25 # liverpool1892est
    Тупой Эмери....два слова выучить не может...бей,беги:)

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  11. j-silver 05.11.2019 15:24 # j-silver
    просто ггунеры предпочитают слушать всяких махровых мечеглотателей вроде юнгберга а не тренера своего

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  12. bes-ter 05.11.2019 15:16 # bes-ter
    На евроспорте была статья про Лукаку, чувак свободно на 6 языках общается! Не ожидал.

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  13. bes-ter 05.11.2019 15:15 # bes-ter
    Ой да ладно, Венгер в Арсенале был кучу лет, но я с трудом понимал то что он говорит.
    Так же и Агуэро, столько лет в Сити, а с англ.проблемы(

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  14. firmino9 05.11.2019 15:01 # firmino9
    Миха собирает

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