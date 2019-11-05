Игроки "Арсенала" предпочитают слушать Юнгберга, а не Эмери
Игроки "Арсенала" постепенно отворачиваются от своего главного тренера Унаи Эмери и предпочитают слушать его ассистента Фредди Юнгберга.
В своем втором сезоне при Эмери "канониры" не демонстрируют никакого прогресса. Тренерские методы Унаи вызывают еще больше вопросов — в том числе у игроков.
Нельзя не отметить, что перед испанским специалистом сохраняется и языковой барьер. Эмери до сих пор не может свободно изъясняться на английском, что видно по его пресс-конференциям.
Как сообщает Football.London, игроки команды чувствуют, что их босс "не может дать четких и последовательных инструкций".
Сложившаяся ситуация позволила значительно укрепить свой авторитет Юнгбергу — особенно среди молодых игроков, с которыми Фредди работал до своего повышения на должность ассистента минувшим летом.
К слову, внимание на то, что Эмери по-прежнему общается на ломаном английском, недавно обращал экс-капитан "Арсенала" Робин Ван Перси.
"Я повидал Венгера, Луи Ван Галя, Фергюсона. Кучу тренеров. Важнее всего для тренера — ясно выражать свои мысли. На прошлой неделе мне показали видео, где Эмери попытается что-то объяснить, и я не мог разобрать, что он говорит".
"Это очень важно. Ты должен ясно выражать свои мысли, ты должен быть лидером, а лидер должен четко изъясняться перед игроками", — говорил Ван Перси.
05.11.2019 15:00
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Последние комментарии:
Неужели превращаемся в середняка
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норм так Юнберг сливает Эмери
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Вот все таки кто паразитировал в команде. Луизка, морда крысиная, ушёл с команды и крыс как не бывало, пришёл в команду, два месяца и уже подначил своих новых не слишком умных одноклубников против трениришки
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Они что там совсем охренели
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Юнберг тот ещё пидop, маленькие геи арсосала знают кого слушать)
Фузагейклуб болеть
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Норм собирает ...
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ну если тупая канонирская шлюха и лихенда памойки не понимает что говорит Эмери это ещё не факт что он плохо говорит на английском..
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хейтерки трясутся от мысли о том, что Фредди будет лучше лэмпса или оле.
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Юнберг- вождь гомосеков.
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Тупой Эмери....два слова выучить не может...бей,беги:)
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просто ггунеры предпочитают слушать всяких махровых мечеглотателей вроде юнгберга а не тренера своего
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На евроспорте была статья про Лукаку, чувак свободно на 6 языках общается! Не ожидал.
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Ой да ладно, Венгер в Арсенале был кучу лет, но я с трудом понимал то что он говорит.
Так же и Агуэро, столько лет в Сити, а с англ.проблемы(
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Миха собирает
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