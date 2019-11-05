Мейсон Маунт нацелен на трофеи с "Челси"

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт заявил, что его команда уже помышляет о трофеях, включая титул Премьер-Лиги.

Начиная этот сезон с неопытным тренером и в условиях трансферного запрета, "синие" не значились среди фаворитов.



Однако команда Фрэнка Лэмпарда с самого начала принялась показывать хорошую игру, к которой со временем добавились и результаты. Теперь Маунт хочет большего.



"Мы хотим выигрывать трофеи, и мы хотим быть на вершине лиги. У нас такие хорошие отношения в коллективе, мы словно одно целое, а сплоченность — это то, что необходимо для завоевания трофеев".



"Выиграть большой трофей — это наша следующая цель. Нам просто нужно продолжать становиться лучше и лучше, что мы и демонстрируем в последние пару недель".



"Если мы сохраним этот уровень игры, мы определенно станем претендентом на победу в любом соревновании", — цитирует Маунта Sky Sports.