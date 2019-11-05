Мейсон Маунт нацелен на трофеи с "Челси"

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт заявил, что его команда уже помышляет о трофеях, включая титул Премьер-Лиги.

Начиная этот сезон с неопытным тренером и в условиях трансферного запрета, "синие" не значились среди фаворитов.

Однако команда Фрэнка Лэмпарда с самого начала принялась показывать хорошую игру, к которой со временем добавились и результаты. Теперь Маунт хочет большего.

"Мы хотим выигрывать трофеи, и мы хотим быть на вершине лиги. У нас такие хорошие отношения в коллективе, мы словно одно целое, а сплоченность — это то, что необходимо для завоевания трофеев".

"Выиграть большой трофей — это наша следующая цель. Нам просто нужно продолжать становиться лучше и лучше, что мы и демонстрируем в последние пару недель".

"Если мы сохраним этот уровень игры, мы определенно станем претендентом на победу в любом соревновании", — цитирует Маунта Sky Sports.


Метки Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2019 14:15

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  1. chebrec 05.11.2019 16:07 # chebrec
    Ну сразу видно в правильном русле размышляет

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  2. bluefil 05.11.2019 15:32 # bluefil
    В этом сезоне топ 4 было бы уже хорошо! 3е место - отлично! Что-то большее было бы уже ахуенно, но тут уже как пойдёт. Есть куда расти команде, все впереди!

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  3. januzaj00 05.11.2019 15:26 # januzaj00
    Единственный трофей который был шанс выиграть уже просрали

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  4. liverpool1892est 05.11.2019 15:22 # liverpool1892est
    Лэмпард идеальный тренер для Челси,его работа с молодежью заслуживает отдельной похвалы.Новую команду надо строить вокруг Маунта и Абрахама,это должен быть базовый фундамент на долгие годы...Нечто подобное построил в свое время Жозе Моуриньо.У него был железный вектор,стрежень в лице Терри,Лэмпард,Дрогба,который помог ему выиграть кучу трофееф...Не было и еще долго не будет лучше этой оси.Хотя ...Лэмпард может нечто подобное сотворить.В его пазле не хватает суперского,молодого центрдефа вроде Терри..Нет, Лэмпард справится,это точно! Если чесно мне кажется Джеррад будет намного хуже тренер чем Лэмпард,все теперь можете закидывать меня какашками:)

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  5. liverpool1892est 05.11.2019 15:06 # liverpool1892est
    Ах,как же мне нравится Маунт,просто балдею от его игры и видения поля...

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  6. alex7301 05.11.2019 15:05 # alex7301
    Отсосиновики пусть пойдет в лесу пособирает

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  7. ry-l 05.11.2019 15:00 # ry-l
    Красава Лэмпс. Укрепит психологию победителей у таких ребят и они смогут достичь самых заветных высот

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  8. chelsea88 05.11.2019 14:51 # chelsea88
    Гейгуннеры капец завидуют составу Челси.
    У них нет игроков даже близко по уровню Маунта, Абрахама, РЛЧ, КХО...
    Максимум себальосы арендные бегают.

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  9. j-silver 05.11.2019 14:41 # j-silver
    жуткий топорь

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  10. mixmaster 05.11.2019 14:23 # mixmaster
    разделят трофейный кабинет с тоттеншитом)

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