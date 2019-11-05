Агуэро: "Это будет ключевой матч для титула"

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считает, что воскресный матч против "Ливерпуля" будет определяющим для чемпионской гонки Премьер-Лиги.

В ближайший уикенд "горожане" отправятся на "Энфилд", отставая от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" на шесть очков.

Последний раз "Сити" побеждал на "Энфилде" еще в 2003 году, поэтому Серхио отлично понимает, сколь сложное испытание предстоит его команде.

"За последние четыре сезона "Ливерпуль" стал очень сильной командой, и теперь они конкурируют с нами за победу в Премьер-Лиге".

"Это единственная в лиге команда, которая может навредить нам. Они годами охотятся за титулом".

"В прошлом сезоне им не удалось достичь цели, поэтому они очень мотивированы. В этом году они опережают нас и постараются пройти весь путь до цели".

"Мы знаем, что "Энфилд" — это место, где очень сложно побеждать, однако мы попытаемся, потому что наш клуб уже очень давно этого не делал. Это будет ключевой матч для титула", — цитирует Агуэро Daily Mirror.


Метки Агуэро, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. lfc-krr 05.11.2019 13:58 # lfc-krr
    В прошлом году плохо сыграли с сити. В этом должны исправляться. Думаю, Коп зарешает.

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  2. narcot 05.11.2019 13:49 # narcot
    ссаный залюпю снова отскочит

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  3. lampard78 05.11.2019 13:28 # lampard78
    Вряд ли будет фестиваль красивой игры. Скорее ожидаю очень напрряжённый и нервный матч, как это часто бывает в важных матчах. Тем более, команды сейчас не на пике своих возможностей.

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  4. mancunia-planet 05.11.2019 13:06 # mancunia-planet
    Пацаны на фото лезгинку пляшут.
    Победа Манчестера.

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  5. tigerpool 05.11.2019 13:05 # tigerpool
    "Это единственная в лиге команда, которая может навредить нам. Они годами охотятся за титулом".


    Ну это как минимум неуважение к остальным клубам. Надо было напомнить ему, что Лестер и челси всего на 2 очка отстают от них и в случае поражения на Энфилде они могут уже оказаться на 4 строчке.

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