Агуэро: "Это будет ключевой матч для титула"
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считает, что воскресный матч против "Ливерпуля" будет определяющим для чемпионской гонки Премьер-Лиги.
В ближайший уикенд "горожане" отправятся на "Энфилд", отставая от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" на шесть очков.
Последний раз "Сити" побеждал на "Энфилде" еще в 2003 году, поэтому Серхио отлично понимает, сколь сложное испытание предстоит его команде.
"За последние четыре сезона "Ливерпуль" стал очень сильной командой, и теперь они конкурируют с нами за победу в Премьер-Лиге".
"Это единственная в лиге команда, которая может навредить нам. Они годами охотятся за титулом".
"В прошлом сезоне им не удалось достичь цели, поэтому они очень мотивированы. В этом году они опережают нас и постараются пройти весь путь до цели".
"Мы знаем, что "Энфилд" — это место, где очень сложно побеждать, однако мы попытаемся, потому что наш клуб уже очень давно этого не делал. Это будет ключевой матч для титула", — цитирует Агуэро Daily Mirror.
05.11.2019 13:00
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В прошлом году плохо сыграли с сити. В этом должны исправляться. Думаю, Коп зарешает.
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ссаный залюпю снова отскочит
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Вряд ли будет фестиваль красивой игры. Скорее ожидаю очень напрряжённый и нервный матч, как это часто бывает в важных матчах. Тем более, команды сейчас не на пике своих возможностей.
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Пацаны на фото лезгинку пляшут.
Победа Манчестера.
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"Это единственная в лиге команда, которая может навредить нам. Они годами охотятся за титулом".
Ну это как минимум неуважение к остальным клубам. Надо было напомнить ему, что Лестер и челси всего на 2 очка отстают от них и в случае поражения на Энфилде они могут уже оказаться на 4 строчке.
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