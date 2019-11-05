Агуэро: "Это будет ключевой матч для титула"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считает, что воскресный матч против "Ливерпуля" будет определяющим для чемпионской гонки Премьер-Лиги.

В ближайший уикенд "горожане" отправятся на "Энфилд", отставая от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" на шесть очков.



Последний раз "Сити" побеждал на "Энфилде" еще в 2003 году, поэтому Серхио отлично понимает, сколь сложное испытание предстоит его команде.



"За последние четыре сезона "Ливерпуль" стал очень сильной командой, и теперь они конкурируют с нами за победу в Премьер-Лиге".



"Это единственная в лиге команда, которая может навредить нам. Они годами охотятся за титулом".



"В прошлом сезоне им не удалось достичь цели, поэтому они очень мотивированы. В этом году они опережают нас и постараются пройти весь путь до цели".



"Мы знаем, что "Энфилд" — это место, где очень сложно побеждать, однако мы попытаемся, потому что наш клуб уже очень давно этого не делал. Это будет ключевой матч для титула", — цитирует Агуэро Daily Mirror.