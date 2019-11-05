Алиссон хочет чаще оставаться "сухим"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что его команда хочет чаще играть свои матчи, не пропуская.

Три разных голкипера "Ливерпуля" лишь трижды сохранили ворота команды на замке в этом сезоне с учетом всех соревнований, причем Алиссону, пропустившему несколько недель с травмой икроножной мышцы, пока не удавалось оставаться "сухим" все 90 минут.



Больше всего первого номера сборной Бразилии раздражает то, что "красные" пропускают необязательные голы. Алиссон жаждет это исправить.



"Меня всегда раздражает пропускать глупые голы. Это раздражает и моих партнеров по команде, потому что, когда мы выходим на поле, у нас всегда есть общая цель выиграть матч и сохранить ворота на замке".



"Когда тебе удается сохранить ворота на замке, ты ближе к победе — у тебя есть ничья, как минимум".



"Это нормально, когда соперник забивает за счет своего мастерства. Ты должен принять это, потому что это часть игры".



"Но я думаю, мы можем быть лучше в плане концентрации. Например, против "Генка" мы пропустили гол на 88-й минуте, и это разозлило меня и остальную команду".



"Когда пропускаешь гол в сложный момент, матч только усложняется, так что нам нужно лучше работать в этом отношении, если мы хотим успешно завершить сезон".



"Нам нужно извлечь урок из таких моментов и сделать так, чтобы они не повторялись", — цитирует Алиссона Daily Mail.