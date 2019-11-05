Клопп задел "Сити", напомнив о тактических фолах

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп иронично пообещал не злить своего коллегу Хосепа Гвардиолу, рассуждая о склонности "Манчестер Сити" к тактическим фолам.

Как известно, тактические фолы являются очень больной темой для Гвардиолы, который утверждает, что в своей карьере никогда не пытался срывать игру соперника мелкими нарушениями правил, хотя его неоднократно в этом упрекали, и даже подопечные каталонского специалиста признавались в соответствующей тактике.

В преддверии выезда на "Энфилд" в следующий уикенд Гвардиола начал "игры разума", заявив, что нападающий "Ливерпуля" Садио Мане "иногда ныряет". В ответ на это Клопп вскользь ударил по больному.

"Я не слишком уверен, хочу ли я подлить масла в огонь. Я не заинтересован в такого рода вещах".

"Я обещаю не упоминать тактические фолы. Возможно, этого и так слишком много, но это единственное, что я скажу!"

"Я не понимаю такого рода вещей. Мой мозг не настолько велик, чтобы думать и о других командах. Мне хватает мозгов, чтобы думать о нас и о наших делах. Завтра нам играть с "Генком", который заслуживает все мое внимание. После этого мы сможем поговорить о "Манчестер Сити", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2019 11:00

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  1. lambert757 05.11.2019 11:19 # lambert757
    Не вижу ничего плохого в тактических фолах, это даже хорошо. А вот симуляции не допустимы, за это нужно строго наказывать. От федераций на 2 игры дисквалификаций, а клуб должен наказывать игроков на месячную зарплату

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  2. elprimer 05.11.2019 11:16 # elprimer
    Дал леща, по лысой бесталковке.

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  3. chebrec 05.11.2019 11:05 # chebrec
    Герр Юрген тралирует
    Ехехехехехехехе

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  4. gerrard08 05.11.2019 11:04 # gerrard08
    Поставил шарлотана на место)
    родри феерический дод)

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