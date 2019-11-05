Клопп задел "Сити", напомнив о тактических фолах

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп иронично пообещал не злить своего коллегу Хосепа Гвардиолу, рассуждая о склонности "Манчестер Сити" к тактическим фолам.

Как известно, тактические фолы являются очень больной темой для Гвардиолы, который утверждает, что в своей карьере никогда не пытался срывать игру соперника мелкими нарушениями правил, хотя его неоднократно в этом упрекали, и даже подопечные каталонского специалиста признавались в соответствующей тактике.



В преддверии выезда на "Энфилд" в следующий уикенд Гвардиола начал "игры разума", заявив, что нападающий "Ливерпуля" Садио Мане "иногда ныряет". В ответ на это Клопп вскользь ударил по больному.



"Я не слишком уверен, хочу ли я подлить масла в огонь. Я не заинтересован в такого рода вещах".



"Я обещаю не упоминать тактические фолы. Возможно, этого и так слишком много, но это единственное, что я скажу!"



"Я не понимаю такого рода вещей. Мой мозг не настолько велик, чтобы думать и о других командах. Мне хватает мозгов, чтобы думать о нас и о наших делах. Завтра нам играть с "Генком", который заслуживает все мое внимание. После этого мы сможем поговорить о "Манчестер Сити", — цитирует Клоппа Sky Sports.