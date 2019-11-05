У Лэмпарда будет 150 млн. фунтов на зимние трансферы

"Челси" будет готов потратить 150 миллионов фунтов в январе, если добьется снятия трансферного запрета.

В последнее время "синие" заметно активизировали свой интерес к ряду потенциальных новичков, хотя клуб все еще находится под трансферным запретом ФИФА.



Дело в том, что на "Стэмфорд Бридж" надеются на положительный вердикт Спортивного арбитражного суда, который рассмотрит апелляцию "Челси" 20 ноября.



Продержавшись минувшее лето без новичков, "синие" надеются, что им будет позволено покупать в январе. По информации The Telegraph, главный тренер Фрэнк Лэмпард уже получил гарантии насчет трансферного бюджета.



Истекающие в конце сезона контракты Педро, Виллиана и Оливье Жиру заставляют "Челси" в первую очередь искать фланговых игроков и нападающих. Среди таковых "синих" интересуют Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас", Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" и Мусса Дембеле из "Лиона".



Также "Челси" следит за левым защитником "Лестера" Беном Чилуэллом и центральным защитником "Борнмута" Натаном Аке. Последнего "синие" могут выкупить назад за фиксированную сумму в 40 млн. фунтов.