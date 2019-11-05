У Лэмпарда будет 150 млн. фунтов на зимние трансферы

Фрэнк Лэмпард "Челси" будет готов потратить 150 миллионов фунтов в январе, если добьется снятия трансферного запрета.

В последнее время "синие" заметно активизировали свой интерес к ряду потенциальных новичков, хотя клуб все еще находится под трансферным запретом ФИФА.

Дело в том, что на "Стэмфорд Бридж" надеются на положительный вердикт Спортивного арбитражного суда, который рассмотрит апелляцию "Челси" 20 ноября.

Продержавшись минувшее лето без новичков, "синие" надеются, что им будет позволено покупать в январе. По информации The Telegraph, главный тренер Фрэнк Лэмпард уже получил гарантии насчет трансферного бюджета.

Истекающие в конце сезона контракты Педро, Виллиана и Оливье Жиру заставляют "Челси" в первую очередь искать фланговых игроков и нападающих. Среди таковых "синих" интересуют Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас", Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" и Мусса Дембеле из "Лиона".

Также "Челси" следит за левым защитником "Лестера" Беном Чилуэллом и центральным защитником "Борнмута" Натаном Аке. Последнего "синие" могут выкупить назад за фиксированную сумму в 40 млн. фунтов.


Метки трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 05.11.2019 10:10 # chelsea88
    Дзюбуа надо выкупить из Зенита. За 50 кк фунтов.

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  2. makeewadim 05.11.2019 10:06 # makeewadim
    Ну если только зашита и фланг

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  3. chebrec 05.11.2019 10:05 # chebrec
    Поднакопили однако

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  4. wise-zola 05.11.2019 10:04 # wise-zola
    тут-то ему и пизда

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  5. alexomck 05.11.2019 10:03 # alexomck
    возвращается старый добрый Челси, скоро молодые супер-таланты по арендам полетят:)

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