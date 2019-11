Прогнозы на матчи вторника в Лиге Чемпионов

Во вторник 5 ноября в Лиге Чемпионов сыграют две команды из Премьер-Лиги — "Ливерпуль" и "Челси". Мерсисайдцы будут принимать на "Энфилде" бельгийский "Генк", а "Челси" сыграет в Лондоне с амстердамским "Аяксом", жаждущим реванша после поражения в Голландии. Традиционные прогнозы английских экспертов — в материале FAPL.ru.





ЛИВЕРПУЛЬ — ГЕНК

Вторник, 5 ноября, 23:00







"Ливерпуль" уверенно обыграл бельгийского чемпиона в Генке и с легкостью должен проделать то же самое в Англии, так как "Генк" сейчас не представляет большой угрозы даже для своих соперников по чемпионату Бельгии. В последних пяти матчах "Генк" победил всего раз, минимально обыграв в чемпионате скромный "Серкль", а в домашней игре с мерсисайдцами достойно выглядел только в первом тайме, развалившись после перерыва. Впереди у "Ливерпуля" главный поединок первого круга чемпионата с "Манчестер Сити", потому не исключено, что против "Генка" Юрген Клопп оставит в запасе ряд ключевых исполнителей.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" выиграл и первый тайм, и весь матч в шести из восьми последних поединков в Лиге Чемпионов;

- "Генк" не может выиграть в Лиге Чемпионов уже на протяжении девяти матчей;

- бельгийцы выиграли всего раз в 11 последних матчах во всех турнирах.



Прогноз Who Scored: 4:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Ливерпуль" с форой (-3.5) — 2.45 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Ливерпуль" непобедим в последних 23 домашних матчах в еврокубках (17 побед, шесть ничьих), и случится большой сюрприз, если "Генк", терпящий бедствие в чемпионате Бельгии, сумеет остановить "красных" перед важнейшей игрой чемпионата с "Манчестер Сити". Команда Юргена Клоппа выиграла 1:4 в Бельгии, но я не представляю себе, как гости смогут поразить ворота "Ливерпуля" на "Энфилде".



Рекомендация Майкла Оуэна: "Сухая" победа "Ливерпуля" — 1.63 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



Я видел игру "Ливерпуля" на выходных. Это был сложный и драматичный матч, но "Ливерпуль" сумел победить, хоть и не показал своего лучшего футбола. Можно предположить, что, когда они начнут действовать в полную силу, они будут безжалостны, но пока что им многое сходит с рук. Матчи с "Наполи" и "Манчестер Юнайтед" были проверкой на прочность, но до их камбэка на "Вилла Парк" мы наблюдали еще один проблемный матч для "Ливерпуля". Мохамед Салах выглядел бледно на выходных, как и Роберто Фирмино, поэтому Юрген Клопп может изменить атакующее сочетание. Защитники останутся на месте, но может вернуться Фабиньо. Сыграют Дивок Ориги и Алекс Окслейд-Чемберлен, и я думаю, это будет комфортная ночь для "Ливерпуля".



Прогноз Чарли Николаса: 2:0



ЧЕЛСИ — АЯКС

Вторник, 5 ноября, 23:00





"Челси" совершил небольшой подвиг, обыграв на выезде "Аякс" в матче, в котором команде Лэмпарда временами было очень сложно. Эта победа ценна тем, что "Челси" в Амстердаме сумел сыграть на результат с противником, не уступающим "синим" по части мобильности и, наверное, превосходящим его в атакующей мощи. Умение терпеть и нанести разящий удар в самый нужный момент может оказаться очень ценным в плей-офф Лиги Чемпионов, а для "Челси" после домашнего поражения от "Валенсии" групповой раунд как раз и превратился в матчи на вылет. Поединок в Лондоне также обещает стать очень напряженным, но в нем "Челси" будет смелее действовать в атаке, так как играет дома, да и турнирное положение "синих" к четвертому туру значительно улучшилось.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Челси" выиграл всего один из шести последних домашних матчей в Лиге Чемпионов;

- беспроигрышная серия "Аякса" на выезде в Лиге Чемпионов насчитывает уже 13 матчей;

— в пяти последних матчах в Лиге Чемпионов "Аякс" пропустил всего раз.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Челси" — 1.9 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Челси" нанес "Аяксу" первое поражение в сезоне (15 побед, четыре ничьи), когда сумел обыграть голландцев на их поле 0:1. Это было первое поражение "Аякса" после знаменитого проигрыша в полуфинале Лиги Чемпионов от "Тоттенхэма". Команда Фрэнка Лэмпарда значительно прибавила с момента домашнего поражения от "Валенсии", и я думаю, что "синие" сумеют сыграть в этой же крутой игре во встрече двух очень результативных команд.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Челси" и обе забьют — 3.05 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



Это очень яркая вывеска! Мы видели многое из того, что сделал "Аякс" недавно. Они продали трех или четырех ключевых игроков летом, что сделало их слабее, но это не меняет их стиль и философию менеджера. Победа "Челси" была неожиданным результатом, но разница в классе между командами незначительна. Запугать "Аякс" можно, только лишив его мяча. "Челси" захочет получить техническое преимущество над "Аяксом", поэтому нас ждет отличная игра. У обеих команд есть слабости, но я думаю, что это будет еще один фантастический результат для Фрэнка Лэмпарда.



Прогноз Чарли Николаса: 2:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru