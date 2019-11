Тренеры Премьер-Лиги встретятся с главой судейского корпуса из-за VAR

В ближайший четверг главные тренеры клубов Премьер-Лиги встретятся с главой судейского корпуса Майком Райли, чтобы обсудить работу системы VAR.

В последнее время работа системы видеопомощи рефери подвергается жесточайшей критике. Даже тренеры, которые были нейтрально настроены к VAR или поддерживали ее, теперь высказываются против.



Как сообщает The Guardian, возглавляемая Райли организация (Professional Game Match Officials Limited) готова к диалогу. PGMOL выслушает жалобы и предложения, включая использование мониторов у бровки.



Эта же тема обещает стать одной из главных во время очередной встречи боссов Премьер-Лиги на следующей неделе. По информации The Telegraph, там речь пойдет о еще более радикальных изменениях в работе VAR, нежели появление мониторов у бровки.



Премьер-Лига готова обратиться к опыту других видов спорта и, например, ввести возможность для тренера апеллировать к судейскому решению прямо во время матча — как в крикете.



Президент одного из клубов Премьер-Лиги поведал The Telegraph, что поддержит идею давать каждому тренеру возможность на три апелляции по ходу игры — в случае несогласия с каким-либо судейским решением тренер сможет отправить рефери к монитору.