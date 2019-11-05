Тренеры Премьер-Лиги встретятся с главой судейского корпуса из-за VAR
В ближайший четверг главные тренеры клубов Премьер-Лиги встретятся с главой судейского корпуса Майком Райли, чтобы обсудить работу системы VAR.
В последнее время работа системы видеопомощи рефери подвергается жесточайшей критике. Даже тренеры, которые были нейтрально настроены к VAR или поддерживали ее, теперь высказываются против.
Как сообщает The Guardian, возглавляемая Райли организация (Professional Game Match Officials Limited) готова к диалогу. PGMOL выслушает жалобы и предложения, включая использование мониторов у бровки.
Эта же тема обещает стать одной из главных во время очередной встречи боссов Премьер-Лиги на следующей неделе. По информации The Telegraph, там речь пойдет о еще более радикальных изменениях в работе VAR, нежели появление мониторов у бровки.
Премьер-Лига готова обратиться к опыту других видов спорта и, например, ввести возможность для тренера апеллировать к судейскому решению прямо во время матча — как в крикете.
Президент одного из клубов Премьер-Лиги поведал The Telegraph, что поддержит идею давать каждому тренеру возможность на три апелляции по ходу игры — в случае несогласия с каким-либо судейским решением тренер сможет отправить рефери к монитору.
05.11.2019 09:00
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с такой системой веня бы взял парочку апл за последние 10 лет, а что бы было с ман сосайтед и чемпиком лестера...
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ВАР сам по себе хорош по идее. Тут дело не в системе, а в людях. Если сегодня тот же Аткинсон косячит на поле, то с чего бы ему адекватно рассматривать видеоповторы когда на следующей игре он сидит за монитором? Просто очень низкая квалификация английских рефери, не зря же ни одного англичанина не было на ЧМ.
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Жопа горит у этих далбо. Хоть и не прямо, но признают, что ошибаются твари.
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