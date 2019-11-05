"Реал" решил побороться за Санчо

"Реал" решил побороться с "Манчестер Юнайтед" за вингера дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдона Санчо.

Добившись впечатляющего прогресса с момента отъезда в Дортмунд из "Манчестер Сити" в 2017 году, теперь 19-летний Санчо оценивается более чем в 100 миллионов фунтов, а такая цена резко сужает круг клубов, которые могут позволить себе Джейдона.



По информации Daily Mail, до сих пор на Санчо претендовали "Юнайтед" и ПСЖ, однако теперь в борьбу за Джейдона, для которого этот сезон обещает стать последним в "Боруссии", вступил "Реал".



На самом деле, "Реал" имеет давний интерес к Санчо и хотел заполучить талантливого вингера, еще когда тот покидал "Сити" два года назад.



К слову "горожане", как утверждает издание, сохраняют право перебить любое предложение, которое "Боруссия" может получить по Санчо. Клуб из Дортмунда обязан уведомить "Сити" о любом поступившем "оффере" насчет покупки Джейдона.