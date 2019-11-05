Лэмпард готов покупать в январе

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что его клуб может выйти на трансферный рынок в январе в случае положительного решения Спортивного арбитражного суда.

В понедельник CAS объявил, что апелляция "синих" на решение ФИФА о трансферном запрете на два окна будет рассмотрена 20 ноября.

Уже продержавшись одно окно без новичков, клуб со "Стэмфорд Бридж" оптимистично оценивает свои шансы освободиться от санкций в преддверии января, и если это случится, Лэмпард будет готов покупать.

"Челси" всегда будет искать усиление на трансферном рынке, если это возможно и если мы обнаружим игроков, которые могут сделать нас лучше или что-то добавить команде".

"Мне очень интересно, чем увенчается апелляция, поэтому что, очевидно, это потенциально повлияет на то, сможем мы что-нибудь предпринять в январе или нет".

"Однако это в подвале моих приоритетов прямо сейчас, потому что нас ждет матч с "Аяксом". Я не собираюсь забегать слишком далеко вперед".

"Конечно, из-за трансферного запрета некоторые игроки получили свой шанс, они доказали, что могут исполнять эти роли и играть хорошо. В данный момент мы добиваемся хороших результатов".

"Прямо сейчас я очень доволен тем, чем располагаю, и, полагаю, болельщики — тоже", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.

Тем временем, Daily Express утверждает, что "Челси" уже составляет шорт-лист своих целей на январь, и в этом списке значатся вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха и нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.


Метки Лэмпард, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2019 07:00

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  1. chelsiukpro 05.11.2019 07:24 # chelsiukpro
    Походу ни Заха ни Тим ненужны! Реаль такова что состав и так силён. Ну если кого нибуть собрались продать то и прикупить на его место! Это новость для Вудворда чтоб побольше денег готовил за Вернера :)))

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  2. dom1no 05.11.2019 07:22 # dom1no
    Ну тут тупо мбаппе и икарди подьедут

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