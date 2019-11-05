Лэмпард готов покупать в январе

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что его клуб может выйти на трансферный рынок в январе в случае положительного решения Спортивного арбитражного суда.

В понедельник CAS объявил, что апелляция "синих" на решение ФИФА о трансферном запрете на два окна будет рассмотрена 20 ноября.



Уже продержавшись одно окно без новичков, клуб со "Стэмфорд Бридж" оптимистично оценивает свои шансы освободиться от санкций в преддверии января, и если это случится, Лэмпард будет готов покупать.



"Челси" всегда будет искать усиление на трансферном рынке, если это возможно и если мы обнаружим игроков, которые могут сделать нас лучше или что-то добавить команде".



"Мне очень интересно, чем увенчается апелляция, поэтому что, очевидно, это потенциально повлияет на то, сможем мы что-нибудь предпринять в январе или нет".



"Однако это в подвале моих приоритетов прямо сейчас, потому что нас ждет матч с "Аяксом". Я не собираюсь забегать слишком далеко вперед".



"Конечно, из-за трансферного запрета некоторые игроки получили свой шанс, они доказали, что могут исполнять эти роли и играть хорошо. В данный момент мы добиваемся хороших результатов".



"Прямо сейчас я очень доволен тем, чем располагаю, и, полагаю, болельщики — тоже", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.



Тем временем, Daily Express утверждает, что "Челси" уже составляет шорт-лист своих целей на январь, и в этом списке значатся вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха и нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.