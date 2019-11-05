О'Хара: "Мактоминей лучше Хендерсона"

Экс-игрок "Тоттенхэма" Джейми О'Хара считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей становится более классным игроком, нежели капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.

Несмотря на то, что в данный момент "красные дьяволы" занимают 10-ю позицию в Премьер-Лиге и выиграли лишь три из своих первых 11 матчей в этом сезоне, в их игре есть и позитивные моменты — например, прогресс Мактоминея.



О'Хара в восторге от уровня игры и лидерских качеств Мактоминея и считает, что молодой шотландец мог бы выступать за лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".



"Ему 22 года, и он будущий капитан "Манчестер Юнайтед" — я правда думаю, что он настолько хорош".



"Думаю, он проходил бы в состав "Ливерпуля". Послушайте, возможно, он бы и не играл в каждом матче, но я думаю он не затерялся бы среди их полузащитников и смог бы приносить там пользу".



"Думаю, он ничуть не хуже Хендерсона. Думаю, он становится лучше, чем Хендерсон".



"Если бы "Ливерпуль" обладал Мактоминеем, тот бы играл — возможно, не каждую неделю, но исполнял бы важную роль в их команде".



"Давайте не забывать, что ему 22 года, и он играет в центре поля за "Манчестер Юнайтед". Думаю, он замечательно справляется. Он забивает голы, и вы можете видеть его желание играть".



"Он празднует голы, даже когда не играет. Вы можете видеть, как он в своей манишке бежит к бровке, чтобы отпраздновать гол в командой", — сообщил О'Хара talkSPORT.