О'Хара: "Мактоминей лучше Хендерсона"
Экс-игрок "Тоттенхэма" Джейми О'Хара считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей становится более классным игроком, нежели капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.
Несмотря на то, что в данный момент "красные дьяволы" занимают 10-ю позицию в Премьер-Лиге и выиграли лишь три из своих первых 11 матчей в этом сезоне, в их игре есть и позитивные моменты — например, прогресс Мактоминея.
О'Хара в восторге от уровня игры и лидерских качеств Мактоминея и считает, что молодой шотландец мог бы выступать за лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".
"Ему 22 года, и он будущий капитан "Манчестер Юнайтед" — я правда думаю, что он настолько хорош".
"Думаю, он проходил бы в состав "Ливерпуля". Послушайте, возможно, он бы и не играл в каждом матче, но я думаю он не затерялся бы среди их полузащитников и смог бы приносить там пользу".
"Думаю, он ничуть не хуже Хендерсона. Думаю, он становится лучше, чем Хендерсон".
"Если бы "Ливерпуль" обладал Мактоминеем, тот бы играл — возможно, не каждую неделю, но исполнял бы важную роль в их команде".
"Давайте не забывать, что ему 22 года, и он играет в центре поля за "Манчестер Юнайтед". Думаю, он замечательно справляется. Он забивает голы, и вы можете видеть его желание играть".
"Он празднует голы, даже когда не играет. Вы можете видеть, как он в своей манишке бежит к бровке, чтобы отпраздновать гол в командой", — сообщил О'Хара talkSPORT.
05.11.2019 06:00
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Последние комментарии:
Кэп про кепа) Хендиньо хорош для атмосферы команды, а на поле хуже всех
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Конечно, то что он празднует на Бровке гол мю это хорошо, 6 раз радовался за пару месяцев, тоже норм.
Но и хендо не постоянно играет, да и он на данный момент самое слабое звено в нашей команде.
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Тоже мне открыл Америку. Да любой средненький игрок на той позиции получше, чем Хендо. Был бы на месте Клоппа какой-нибудь гнида вроде моуриньо или гвардиолы давно бы его продали бы или в самый глубокий запас посадили бы. Только человечность Юргена не дает настолько опускать КЭПА.
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Бля, сравнивать нынешнего хендерсона с воображаемым будущим мактоминеем, пздц, некоторым футболистам лучше не открывать рот, чтобы не опозориться
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Ясен хуй.Пятка давно стал днищем
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