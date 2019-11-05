О'Хара: "Мактоминей лучше Хендерсона"

Скотт Мактоминей и Джордан Хендерсон Экс-игрок "Тоттенхэма" Джейми О'Хара считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей становится более классным игроком, нежели капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.

Несмотря на то, что в данный момент "красные дьяволы" занимают 10-ю позицию в Премьер-Лиге и выиграли лишь три из своих первых 11 матчей в этом сезоне, в их игре есть и позитивные моменты — например, прогресс Мактоминея.

О'Хара в восторге от уровня игры и лидерских качеств Мактоминея и считает, что молодой шотландец мог бы выступать за лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".

"Ему 22 года, и он будущий капитан "Манчестер Юнайтед" — я правда думаю, что он настолько хорош".

"Думаю, он проходил бы в состав "Ливерпуля". Послушайте, возможно, он бы и не играл в каждом матче, но я думаю он не затерялся бы среди их полузащитников и смог бы приносить там пользу".

"Думаю, он ничуть не хуже Хендерсона. Думаю, он становится лучше, чем Хендерсон".

"Если бы "Ливерпуль" обладал Мактоминеем, тот бы играл — возможно, не каждую неделю, но исполнял бы важную роль в их команде".

"Давайте не забывать, что ему 22 года, и он играет в центре поля за "Манчестер Юнайтед". Думаю, он замечательно справляется. Он забивает голы, и вы можете видеть его желание играть".

"Он празднует голы, даже когда не играет. Вы можете видеть, как он в своей манишке бежит к бровке, чтобы отпраздновать гол в командой", — сообщил О'Хара talkSPORT.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, О'Хара

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 05.11.2019 08:06 # beatles-red
    Кэп про кепа) Хендиньо хорош для атмосферы команды, а на поле хуже всех

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  2. ignatik 05.11.2019 06:50 # ignatik
    Конечно, то что он празднует на Бровке гол мю это хорошо, 6 раз радовался за пару месяцев, тоже норм.
    Но и хендо не постоянно играет, да и он на данный момент самое слабое звено в нашей команде.

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  3. tigerpool 05.11.2019 06:20 # tigerpool
    Тоже мне открыл Америку. Да любой средненький игрок на той позиции получше, чем Хендо. Был бы на месте Клоппа какой-нибудь гнида вроде моуриньо или гвардиолы давно бы его продали бы или в самый глубокий запас посадили бы. Только человечность Юргена не дает настолько опускать КЭПА.

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  4. liverfun 05.11.2019 06:18 # liverfun
    Бля, сравнивать нынешнего хендерсона с воображаемым будущим мактоминеем, пздц, некоторым футболистам лучше не открывать рот, чтобы не опозориться

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  5. liverpool1892est 05.11.2019 06:13 # liverpool1892est
    Ясен хуй.Пятка давно стал днищем

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