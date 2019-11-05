Капелло советует Аллегри выбрать "Юнайтед", а не "Баварию"

Массимилиано Аллегри Экс-главный тренер сборной Англии Фабио Капелло рекомендовал своему соотечественнику Массимилиано Аллегри отвергнуть вариант с "Баварией" и подождать приглашения из "Манчестер Юнайтед".

В данный момент "Бавария" ищет нового рулевого после расставания с Нико Ковачем, поплатившимся за невыразительный старт сезона, а Аллегри называется фаворитом на вакантный пост.

Капелло не сомневается, что Аллегри по плечу работу с "Баварией", но видит для бывшего наставника "Ювентуса" вариант лучше.

"Он бы хорошо подошел "Баварии", хотя и не знаю, насколько рады будут итальянцам в Германии после Карло Анчелотти".

"В Англии удивительная лига, там у тебя есть возможность быть успешным, а Премьер-Лига как чемпионат делает тебя лучше".

"На месте Аллегри я бы отправился в Манчестер", — цитирует Капелло Football Italia.


Метки Аллегри, Бавария, Капелло, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2019 00:05

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