Капелло советует Аллегри выбрать "Юнайтед", а не "Баварию"
Экс-главный тренер сборной Англии Фабио Капелло рекомендовал своему соотечественнику Массимилиано Аллегри отвергнуть вариант с "Баварией" и подождать приглашения из "Манчестер Юнайтед".
В данный момент "Бавария" ищет нового рулевого после расставания с Нико Ковачем, поплатившимся за невыразительный старт сезона, а Аллегри называется фаворитом на вакантный пост.
Капелло не сомневается, что Аллегри по плечу работу с "Баварией", но видит для бывшего наставника "Ювентуса" вариант лучше.
"Он бы хорошо подошел "Баварии", хотя и не знаю, насколько рады будут итальянцам в Германии после Карло Анчелотти".
"В Англии удивительная лига, там у тебя есть возможность быть успешным, а Премьер-Лига как чемпионат делает тебя лучше".
"На месте Аллегри я бы отправился в Манчестер", — цитирует Капелло Football Italia.
05.11.2019 00:05
Просмотров: 315
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: