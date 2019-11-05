Капелло советует Аллегри выбрать "Юнайтед", а не "Баварию"

Экс-главный тренер сборной Англии Фабио Капелло рекомендовал своему соотечественнику Массимилиано Аллегри отвергнуть вариант с "Баварией" и подождать приглашения из "Манчестер Юнайтед".

В данный момент "Бавария" ищет нового рулевого после расставания с Нико Ковачем, поплатившимся за невыразительный старт сезона, а Аллегри называется фаворитом на вакантный пост.



Капелло не сомневается, что Аллегри по плечу работу с "Баварией", но видит для бывшего наставника "Ювентуса" вариант лучше.



"Он бы хорошо подошел "Баварии", хотя и не знаю, насколько рады будут итальянцам в Германии после Карло Анчелотти".



"В Англии удивительная лига, там у тебя есть возможность быть успешным, а Премьер-Лига как чемпионат делает тебя лучше".



"На месте Аллегри я бы отправился в Манчестер", — цитирует Капелло Football Italia.