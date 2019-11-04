Клопп прибегнет к ротации против "Генка"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что собирается прибегнуть к ротации в матче Лиги Чемпионов против "Генка".

Выходя на домашний матч против "Генка" во вторник вечером, "красные" будут помнить о том, что уже в воскресенье сюда приедет "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги. Клопп обещает это учесть при выборе состава на игру.

"Проблема не в том, что нам играть в воскресенье — между вторником и воскресеньем много времени. Хотя, конечно, мы должны помнить о том, что перед этим вторником мы играли в субботу, а здесь времени на отдых значительно меньше".

"Учитывая это, нам важно выставить лучшее сочетание игроков на предстоящий матч. Мы очень уважаем "Генк" и помним, как сложно нам было у них в гостях".

"Да, мы забили голы, но это была не лучшая наша игра за последние 20 лет, и одна из причин этому — сам "Генк".

"Так что я надеюсь задействовать пару свежих ног. Мы хотим прибегнуть к ротации, но не настолько, чтобы вы не могли узнать нашу команду и сказали бы: "А кто это играет?"

"Ротация для этого периода — абсолютно нормально. Мы сделали несколько изменений на матч "Арсеналом", нам пришлось их сделать. Затем мы сыграли против "Астон Виллы", а теперь мы должны подумать, как нам поступить завтра, но в любом случае у нас будет достаточно времени на подготовку к "Сити", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Генк, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 248

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sow 04.11.2019 23:15 # sow
    подарите уже бритву этому бомжу

    (ответить)

  2. thegodfather 04.11.2019 23:04 # thegodfather
    Паахаахахввх, ротатор опять за свое.

    (ответить)

  3. palach221078 04.11.2019 23:03 # palach221078
    Понеслась...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: