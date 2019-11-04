Клопп прибегнет к ротации против "Генка"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что собирается прибегнуть к ротации в матче Лиги Чемпионов против "Генка".

Выходя на домашний матч против "Генка" во вторник вечером, "красные" будут помнить о том, что уже в воскресенье сюда приедет "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги. Клопп обещает это учесть при выборе состава на игру.



"Проблема не в том, что нам играть в воскресенье — между вторником и воскресеньем много времени. Хотя, конечно, мы должны помнить о том, что перед этим вторником мы играли в субботу, а здесь времени на отдых значительно меньше".



"Учитывая это, нам важно выставить лучшее сочетание игроков на предстоящий матч. Мы очень уважаем "Генк" и помним, как сложно нам было у них в гостях".



"Да, мы забили голы, но это была не лучшая наша игра за последние 20 лет, и одна из причин этому — сам "Генк".



"Так что я надеюсь задействовать пару свежих ног. Мы хотим прибегнуть к ротации, но не настолько, чтобы вы не могли узнать нашу команду и сказали бы: "А кто это играет?"



"Ротация для этого периода — абсолютно нормально. Мы сделали несколько изменений на матч "Арсеналом", нам пришлось их сделать. Затем мы сыграли против "Астон Виллы", а теперь мы должны подумать, как нам поступить завтра, но в любом случае у нас будет достаточно времени на подготовку к "Сити", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.