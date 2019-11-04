"Тоттенхэм" подал апелляцию на удаление Сона против "Эвертона"

"Тоттенхэм" обратился в FA с апелляцией на удаление своего нападающего Сон Хен Мина в матче против "Эвертона".

На 79-й минуте вчерашнего матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" Сон сзади подкатился под полузащитника "ирисок" Андре Гомеша, который налетел на Сержа Орье и получил страшную травму.



Изначально рефери Мартин Аткинсон достал из кармана желтую карточку, однако тяжесть травмы и подсказка VAR убедили его изменить свое решение и удалить Сона с поля.



Игрок сборной Южной Кореи был абсолютно шокирован случившимся и, как затем признался Деле Алли, рыдал даже в раздевалке. Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино немедленно выразил свое несогласие с решением Аткинсона, а сегодня, сообщает The Guardian, лондонцы решили опротестовать красную карточку.



Если Ассоциация оставит удаление в силе, Сон будет дисквалифицирован на матчи Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэма" и "Борнмута".



Что касается Гомеша, то сегодня он перенес операцию на своей правой лодыжке, которая была сломана и вывихнута. "Эвертон" сообщает, что процедура прошла "крайне успешно".