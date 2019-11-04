Клопп: "Мане — не симулянт"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил своему коллеге из "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле, обвинившему нападающего "красных" Садио Мане в симуляции.

В минувший уикенд Мане стал героем матча против "Астон Виллы", отметившись результативной передачей и победным голом, но одновременно Садио получил желтую карточку за симуляцию.



В параллельном матче "Манчестер Сити" вырвал победу у "Саутгемптона", а Гвардиола, пользуясь случаем, заявил, что Мане — "невероятный игрок, но иногда ныряет". Клопп с этим согласиться не может.



"В данный момент я не в настроении говорить о "Манчестер Сити". Нравится ли мне то, что он говорит про одного из моих игроков? Я даже не на 100 процентов уверен, говорил он о Садио или о нас в целом. Я не слышал, чтобы он произносил имя Садио".



"Я не знаю, как он смог так быстро узнать о каком-либо инцидента после своего матча".



"Садио — не симулянт. В той ситуации во время матча против "Астон Виллы" был контакт, и он упал. Возможно, это и не пенальти, но контакт был — это не так, что он перепрыгнул через выставленную ногу и притворялся, что его ударили", — цитирует Клоппа Sky Sports.