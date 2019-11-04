"Челси" готов побороться с "Юнайтед" за Дембеле

"Челси" собирается составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Лиона" Муссу Дембеле.

В минувшую субботу скауты "красных дьяволов" в очередной раз просматривали Дембеле, который является целью для Оле Гуннара Сульшера на зимнее трансферное окно.



Однако выйти на рынок в январе надеются и "синие". На "Стэмфорд Бридж" ожидают, что назначивший на 20 ноября свое заседание Спортивный арбитражный суд сократит трансферный запрет клуба.



По информации Daily Mail, Дембеле может заменить в команде Фрэнка Лэмпарда Оливье Жиру и Мичи Батшуайи, которым тяжело мириться с ролью дублеров для Тэмми Абрахэма.



Вместе с тем "Лион" не заинтересован в расставании с Муссой посреди сезона и отпустит своего бомбардира только за большие деньги.