"Челси" готов побороться с "Юнайтед" за Дембеле
"Челси" собирается составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Лиона" Муссу Дембеле.
В минувшую субботу скауты "красных дьяволов" в очередной раз просматривали Дембеле, который является целью для Оле Гуннара Сульшера на зимнее трансферное окно.
Однако выйти на рынок в январе надеются и "синие". На "Стэмфорд Бридж" ожидают, что назначивший на 20 ноября свое заседание Спортивный арбитражный суд сократит трансферный запрет клуба.
По информации Daily Mail, Дембеле может заменить в команде Фрэнка Лэмпарда Оливье Жиру и Мичи Батшуайи, которым тяжело мириться с ролью дублеров для Тэмми Абрахэма.
Вместе с тем "Лион" не заинтересован в расставании с Муссой посреди сезона и отпустит своего бомбардира только за большие деньги.
04.11.2019 19:00
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Вот это поворот!
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Аве, Челси!
Надоело уже смотреть на потуги Батчуайи, который забивает 1 из 10 железных моментов.
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