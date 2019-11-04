Вудворд хотел купить в "Юнайтед" Варана и Верратти

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд хотел приобрести защитника "Реала" Рафаэля Варана и полузащитника ПСЖ Марко Верратти летом 2018.

В своем интервью в прошлом месяце Вудворд заявил, что не вмешивается в трансферную политику своего клуба и просто "выписывает чеки".



Но Manchester Evening News стало известно, что перед стартом сезона 2018/19 Эд предложил кандидатуры двух элитных игроков, которые, как он считал, могут усилить игру "красных дьяволов".



На каждого из них Вудворд был готов потратить по 100 миллионов фунтов, однако Жозе Моуриньо, тогда занимавший пост главного тренера, отверг рекомендации своего босса.



Моуриньо посчитал, что обе озвученные Вудвордом цели недостижимы, и "Юнайтед" даже не стоит тратить время, пытаясь переманить Варана и Верратти.



Тем летом Моуриньо был вынужден довольствоваться приглашением Фреда, Диогу Далота и Ли Гранта — а спустя полгода был уволен.



Также Моуриньо хотел заполучить защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, однако Вудворд не пожелал иметь дел с президентом "шпор" Даниэлем Леви.