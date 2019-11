New Balance больше не будет судиться с "Ливерпулем"

Технический спонсор "Ливерпуля" компания New Balance признала свое поражение в попытках продлить сотрудничество с мерсисайдским клубом.

Напомним, у New Balance возникли претензии к "Ливерпулю" после того, как клуб не дал своему нынешнему спонсору продлить истекающий в конце этого сезона контракт. Вместо этого "красные" договорились с Nike.



New Balance обратилась в Высокий суд, который занял сторону "Ливерпуля", а затем и в Арбитражный суд, который отклонил апелляцию и отказался отправить дело на пересмотр.



А сегодня New Balance выпустила официальное заявление о том, что компания больше не будет судиться с "красными".



"Мы по-прежнему расстроены тем, что не сможем продлить наше успешное сотрудничество с "Ливерпулем".



"Мы желаем успехов "Ливерпулю" в этом сезоне в форме от New Balance. New Balance стремится привносить свой опыт, страсть и инновации в эту красивую игру, и мы продолжим развивать свой собственный успех на поле и за его пределами", — гласит заявление New Balance.



Добавим, что от New Balance "Ливерпуль" ежегодно получал 40 миллионов фунтов. Nike будет платить "красным" только 30 млн. фунтов, но за счет доли от продажи клубной атрибутики итоговая сумма, как ожидается, будет достигать 70 млн. фунтов каждый год.