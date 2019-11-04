"Реал" готов предложить Бэйла плюс 70 млн. фунтов за Стерлинга

"Реал" готов предпринять попытку приобрести вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, предложив взамен Гарета Бэйла плюс 70 миллионов фунтов.

24-летний Стерлинг выдающимся образом проводит этот сезон, только в Премьер-Лиге забив семь голов. Выступая у Хосепа Гвардиолы, Рахим превратился в настоящую звезду первой величины.



На "Этихад" планируют сделать Рахима, сейчас зарабатывающего 280 тыс. фунтов в неделю, самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги, однако "Реал" надеется помешать подписанию Стерлингом нового контракта.



По информации Sky Sports, "Реал" отправит своих скаутов на матчи сборной Англии против Черногории и Косово позже в ноябре, после чего в Мадриде примут окончательное решение о том, чтобы сделать "Сити" предложение по Стерлингу в январе.



Ранее Стерлинг говорил о своем желании поиграть в Испании, а представители Рахима еще минувшим летом встречались с директором Хосе Анхелем Санчесом, вторым после Флорентино Переса человеком в клубе. Поэтому экс-вингер "Ливерпуля" отлично осведомлен об интересе к нему со стороны "Реала".



Что касается Гвардиолы, то он не заинтересован ни в расставании со Стерлингом, ни в приобретении 30-летнего Бэйла. Впрочем, многое будет зависеть от того, какую позицию займет сам Рахим.



В данный момент Стерлинг оценивается в 150 млн. фунтов, однако его стоимость постоянно растет — к концу сезона "Реалу", возможно, придется обновить мировой трансферный рекорд (200 млн. фунтов за Неймара), чтобы заполучить Рахима.