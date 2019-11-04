"Реал" готов предложить Бэйла плюс 70 млн. фунтов за Стерлинга
"Реал" готов предпринять попытку приобрести вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, предложив взамен Гарета Бэйла плюс 70 миллионов фунтов.
24-летний Стерлинг выдающимся образом проводит этот сезон, только в Премьер-Лиге забив семь голов. Выступая у Хосепа Гвардиолы, Рахим превратился в настоящую звезду первой величины.
На "Этихад" планируют сделать Рахима, сейчас зарабатывающего 280 тыс. фунтов в неделю, самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги, однако "Реал" надеется помешать подписанию Стерлингом нового контракта.
По информации Sky Sports, "Реал" отправит своих скаутов на матчи сборной Англии против Черногории и Косово позже в ноябре, после чего в Мадриде примут окончательное решение о том, чтобы сделать "Сити" предложение по Стерлингу в январе.
Ранее Стерлинг говорил о своем желании поиграть в Испании, а представители Рахима еще минувшим летом встречались с директором Хосе Анхелем Санчесом, вторым после Флорентино Переса человеком в клубе. Поэтому экс-вингер "Ливерпуля" отлично осведомлен об интересе к нему со стороны "Реала".
Что касается Гвардиолы, то он не заинтересован ни в расставании со Стерлингом, ни в приобретении 30-летнего Бэйла. Впрочем, многое будет зависеть от того, какую позицию займет сам Рахим.
В данный момент Стерлинг оценивается в 150 млн. фунтов, однако его стоимость постоянно растет — к концу сезона "Реалу", возможно, придется обновить мировой трансферный рекорд (200 млн. фунтов за Неймара), чтобы заполучить Рахима.
04.11.2019 17:00
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Последние комментарии:
Заслужил повышение но Ливерпулю он не нужен, остаётся Испания.
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И ,даже, если мансити и решит избавиться от нигера, то грех не подоить испанскую помойку, и заломить за нигера лямов 200-250.
з.ы. А вообще,работорговля запрещена на законодательном уровне еще в 1833 году
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А нафига голубым хрустальный Бейл ?Прически новые показывать ? Да и зашкварился он игрой в петушатне. А зашквареным прямая дорога либо к портовым шлюхамлибо к пригородным обрыганам, у них вся команда из зашквареных состоит.
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