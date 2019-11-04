Швайнштайгер уверен, что Моуриньо хочет тренироваьть "Баварию"

Жозе Моуриньо и Бастиан Швайнштайгер Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер намекнул, что "Бавария" может помешать возвращению Жозе Моуриньо в Премьер-Лигу.

В последнее время ходят упорные слухи о желании Моуриньо сменить Унаи Эмери на посту главного тренера "Арсенала". Также Жозе сватают в "Тоттенхэм" на место Маурисио Почеттино.

Однако накануне "Бавария" попрощалась со своим рулевым Нико Ковачем, и Швайнштайгер совершенно не удивится, если эта работа достанется Моуриньо.

"Я могу представить Моуриньо в Германии. Помню, он всегда спрашивал меня насчет "Баварии" и Бундеслиги. Во время наших выездных матчей по телевизору всегда показывали Бундеслигу".

"Он очень хорошо знает каждого игрока, даже из команд поменьше. Кроме того, он учил немецкий", — сообщил Швайнштайгер Deutsche Welle.


Метки Бавария, Моуриньо, Швайнштайгер

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 422

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kojan 04.11.2019 16:13 # kojan
    Бавария возьмёт Клоппа, а лузерпуль мауриньо и все будут довольны

    (ответить)

  2. narcot 04.11.2019 16:11 # narcot
    он же её похоронит)

    (ответить)

  3. nightwishuk 04.11.2019 16:03 # nightwishuk
    Швайнштайгер уверен, что Моуриньо хочет тренироваьть "Баварию"
    Ъууъ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: