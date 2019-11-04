Швайнштайгер уверен, что Моуриньо хочет тренироваьть "Баварию"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер намекнул, что "Бавария" может помешать возвращению Жозе Моуриньо в Премьер-Лигу.
В последнее время ходят упорные слухи о желании Моуриньо сменить Унаи Эмери на посту главного тренера "Арсенала". Также Жозе сватают в "Тоттенхэм" на место Маурисио Почеттино.
Однако накануне "Бавария" попрощалась со своим рулевым Нико Ковачем, и Швайнштайгер совершенно не удивится, если эта работа достанется Моуриньо.
"Я могу представить Моуриньо в Германии. Помню, он всегда спрашивал меня насчет "Баварии" и Бундеслиги. Во время наших выездных матчей по телевизору всегда показывали Бундеслигу".
"Он очень хорошо знает каждого игрока, даже из команд поменьше. Кроме того, он учил немецкий", — сообщил Швайнштайгер Deutsche Welle.
04.11.2019 16:00
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Бавария возьмёт Клоппа, а лузерпуль мауриньо и все будут довольны
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он же её похоронит)
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Швайнштайгер уверен, что Моуриньо хочет тренироваьть "Баварию"
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